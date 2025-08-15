Ngoại hạng Anh đổi luật vì 'nghệ thuật hắc ám' của Arsenal

AnhCác trọng tài Ngoại hạng Anh mùa này sẽ siết chặt những tiểu xảo trong tình huống cố định, đặc biệt là hành vi giữ người trong cấm địa.

Theo chỉ đạo mới, trọng tài sẽ theo dõi sát những tình huống cầu thủ dùng cả hai tay giữ, kéo, cản đường di chuyển của đối phương. Cầu thủ phòng ngự thường tập trung vào đối thủ thay vì bóng, khiến cầu thủ tấn công mất lợi thế di chuyển. Các quyết định thổi phạt đền vẫn sẽ được VAR kiểm tra, và có thể bị thay đổi nếu có sai sót rõ ràng.

Trung vệ William Saliba đánh đầu ghi bàn cho Arsenal từ quả phạt góc trận gặp Man Utd trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh, ở Ngoại hạng Anh ngày 4/12/2024. Ảnh: Reuters

Thay đổi được đưa ra sau phản hồi từ các đội bóng lớn, cho rằng mùa trước trọng tài quá nương tay với các pha phạm lỗi kiểu này. Arsenal nổi tiếng ghi bàn từ bóng chết, nhờ trợ lý của Mikel Arteta, ông Nicolas Jover. Vì thế "Pháo Thủ" có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất, khi họ thường xuyên sử dụng những chiến thuật như vậy trong cấm địa.

Ngoài việc phạt lỗi ôm giữ người, mùa này các trọng tài cũng nghiêm khắc hơn với lỗi phản ứng. Trong các tình huống tranh cãi, quy định "chỉ dành cho đội trưởng" sẽ tiếp tục được áp dụng. Trọng tài mời đội trưởng lại để giải thích quyết định, và đội trưởng có trách nhiệm yêu cầu đồng đội tránh xa để không tạo áp lực lên trọng tài. Nếu đội trưởng là thủ môn, một cầu thủ ngoài sân sẽ được chỉ định thay thế.

Một thay đổi khác là việc áp dụng cách đếm 8 giây cho thủ môn, nhằm giảm tình trạng câu giờ. Thời gian sẽ chỉ bắt đầu đếm khi không còn cầu thủ đối phương ở gần và thủ môn sẵn sàng phát bóng. Ngoài ra, công nghệ "camera trọng tài", bằng cách gắn camera lên người trọng tài, cũng được thử nghiệm trong 6 đến 8 vòng đầu.

Bên cạnh các quy định kỹ thuật, Ngoại hạng Anh cũng xác nhận các đội sẽ quỳ gối trước các trận đấu trong tháng 10 để hưởng ứng chiến dịch "không có chỗ cho phân biệt chủng tộc". Cử chỉ này sẽ diễn ra trước trận ở hai vòng đấu trong tháng, tùy quyết định của các đội trưởng.

Động tác quỳ gối đã được các đội duy trì từ năm 2020, khi phong trào "Black Lives Matter" bùng lên sau vụ George Floyd ở Mỹ. Mùa trước, các đội chỉ thực hiện trước trận đầu tiên, cuối cùng, và các vòng đấu thuộc chiến dịch chống phân biệt chủng tộc tháng 10 và tháng 4.

Ngoại hạng Anh 2025-2026 sẽ bắt đầu với trận khai mạc giữa đương kim vô địch Liverpool và Bournemouth trên sân Anfield lúc 2h sáng thứ Bảy 16/8.

Hoàng An (theo Daily Mail)