Amorim bị chê thiếu linh hoạt trong trận thua Everton

AnhHai cựu danh thủ Gary Neville, Jamie Carragher chỉ trích việc HLV Ruben Amorim giữ hệ thống ba hậu vệ dù Man Utd đá hơn người từ phút 13 trong trận thua Everton tại Ngoại hạng Anh.

"Tôi không hiểu vì sao Amorim giữ cách vận hành cũ khi chỉ phải đối mặt một tiền đạo thường xuyên lùi sâu vì đội thiếu người", Carragher bình luận trên Sky Sports, sau trận đấu tại Old Trafford tối 24/11.

Theo cựu danh thủ người Anh, việc Amorim cố chấp với hệ thống ba hậu vệ khiến Man Utd không tạo áp lực lớn và lỡ cơ hội xoay chuyển cục diện. "Amorim sẽ bị đặt câu hỏi rất nhiều sau trận này", Carragher bày tỏ.

Tương tự, Neville nhấn mạnh việc duy trì hệ thống năm người ở hàng thủ trong bối cảnh bị dẫn bàn và có lợi thế hơn người là không thể chấp nhận. Cựu hậu vệ người Anh xem việc Man Utd triển khai bóng chậm, thiếu người trong vòng cấm và thiếu ý tưởng là hệ quả trực tiếp từ sự kém linh hoạt trong cách điều chỉnh của Amorim.

"Đây lẽ ra phải là thời điểm Man Utd tấn công dữ dội như pháo đài Alamo, chuyền bóng tốc độ, mở rộng cánh, dồn người vào vòng cấm. Nhưng thay vào đó, họ quá chậm và vô hại", Neville nói.

HLV Ruben Amorim thất vọng trong trận Man Utd thua Everton 0-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 24/11/2025. Ảnh: Man Utd

Trên sân nhà hôm qua, Man Utd được chơi hơn người từ phút 13, khi tiền vệ Idrissa Gueye tát vào mặt đồng đội Michael Keane và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn không áp đặt được thế trận và thậm chí thủng lưới từ cú sút xa của Kiernan Dewsbury-Hall trong hiệp một.

Cả trận, Man Utd cầm bóng 70%, dứt điểm 23 cú và 6 trong số đó hướng mục tiêu, so với 2 và 1 của Everton. Tuy nhiên, số cơ hội thực tế của họ không nhiều. Đáng kể nhất có lẽ là tình huống đệm lòng ra ngoài của hậu vệ Patrick Dorgu trong hiệp một, và hai pha đánh đầu của tiền đạo Joshua Zirkzee vào cuối hiệp hai nhưng bị thủ môn Jordan Pickford cản phá.

Theo Neville, thái độ thi đấu của một số cầu thủ, đặc biệt là Luke Shaw, rất đáng chê trách. Ông cho rằng hậu vệ người Anh "đi bộ nhiều hơn chạy" trong quá trình dâng cao hỗ trợ tấn công, khiến các tình huống lên bóng của Man Utd thiếu tốc độ và sự quyết liệt.

Neville thậm chí gọi màn trình diễn của Man Utd "bốc mùi tự mãn". Nếu thắng Everton với cách biệt ba bàn, "Quỷ đỏ" có thể leo lên top 4 Ngoại hạng Anh. Nhưng thay vào đó, họ tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10. "Man Utd hoàn toàn không đủ tốt. Có những thời điểm thật đáng xấu hổ," Neville nói. "Tôi cảm giác họ bước vào sân với suy nghĩ rằng mình sẵn sàng trở lại cuộc đua Champions League. Bạn có thể thua trận, nhưng không thể thua theo cách như vậy. Điều đó bào mòn sự tự tin và niềm tin dành cho HLV lẫn đội bóng".

Joshua Zirkzee đánh đầu chéo góc bị thủ môn Jordan Pickford bay người cản phá. Ảnh: AMA

Trong bối cảnh hai tân binh Matheus Cunha và Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương, Amorim phải sử dụng Joshua Zirkzee - tiền đạo đá chính trận đầu từ tháng 4. Nhưng Neville phản bác mọi lời bào chữa. Ông nói: "Đừng nói về lực lượng. Tôi không chấp nhận điều đó. Everton chơi hay hơn khi có 11 người và khi còn 10 người họ thậm chí còn chiến đấu mạnh mẽ hơn".

Carragher kết luận rằng thất bại này sẽ khiến người hâm mộ đặt nhiều dấu hỏi về năng lực xử lý trận đấu của Amorim, trong khi Neville cảnh báo trận thua đưa Man Utd trở về vạch xuất phát. Dù vậy, cả hai tin rằng vị trí của Amorim chưa bị đe dọa ngay lập tức, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cần phản ứng nhanh để lấy lại niềm tin trong thời gian tới.

Hồng Duy (theo Sky Sports)