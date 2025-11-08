Man Utd thoát thua Tottenham ở phút 96

AnhChơi thiếu người và bị dẫn ngược 2-1 tới phút bù cuối cùng, Man Utd vẫn cầm hòa chủ nhà Tottenham 2-2 ở trận đấu sớm vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Chuỗi bốn trận thua của Man Utd khi gặp Tottenham đã được trung vệ Matthijs de Ligt chặn lại với cú đánh đầu thành bàn ở phút cuối. Trước đó, "Cầu thủ hay nhất tháng 10" Bryan Mbeumo mở tỷ số cho đội khách, nhưng hai bàn thua trong bảy phút ở cuối trận khiến đoàn quân Ruben Amorim bị dẫn ngược.

Đây là lần đầu kể từ tháng 2/2024, Man Utd bất bại năm trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Chuỗi trận đó bắt đầu bằng kết quả hòa 2-2 trên sân Tottenham Hotspur. Lần này, "Quỷ Đỏ" cũng tạo ra được tỷ số tương tự, nhưng ở trận thứ năm. Trước đó, họ thắng ba trận liên tiếp trước Sunderland, Liverpool, Brighton rồi hòa Nottingham.

De Ligt mừng bàn gỡ hòa 2-2 cho Man Utd trước Tottenham trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 8/11/2025. Ảnh: Reuters

Bàn gỡ hòa 2-2 của De Ligt cho Man Utd trước Tottenham Bàn gỡ hòa 2-2 của De Ligt.

Trận đấu hôm nay diễn ra không có nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng hai đội tận dụng khá tốt tình huống có thể ăn bàn. Phút 32, tiền vệ Amad Diallo treo bóng từ bên phải về cột hai cho Mbeumo đánh đầu về góc gần để mở tỷ số mà không bị ai kèm.

Man Utd sau đó lùi sâu phòng ngự, khiến Tottenham gặp nhiều khó khăn. Thủ môn Senne Lammens hai lần phải đổ người cứu thua trước những cú sút của chủ nhà. Tuy nhiên, đội khách thiếu chút may mắn ở phút 85, khi cú sút của tiền đạo Mathys Tel sượt qua chân De Ligt đổi hướng, khiến thủ môn Lammens không kịp trở tay.

Bryan Mbeumo mừng bàn mở tỷ số cho Man Utd. Ảnh: AP

Mỗi khi thủng lưới bàn đầu, Man Utd có xu hướng nhận thêm bàn thua. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Ở phút bù đầu tiên hiệp hai, cú sút xa của tiền vệ Wilson Odobert đưa bóng tới đúng vị trí trung phong Richarlison dứt điểm nối cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.

Richarlison cởi áo mừng khi anh nghĩ rằng sẽ là bàn thắng định đoạt trận đấu. Nhưng sau đó năm phút, Man Utd được đá phạt góc bên trái, và thủ môn Lammens cũng lên tham chiến. Bruno Fernandes đá phạt góc về cột hai, cho De Ligt đánh đầu mà không bị ai kèm. Bóng đã trôi qua vạch cầu môn trước khi thủ môn Guglielmo Vicario kịp đẩy ra.

Tình huống Richarlison ghi bàn. Ảnh: Reuters

Đáng nói là Man Utd phải chơi với 10 người trong 10 phút cuối trận. Bởi tiền đạo Benjamin Sesko chấn thương cơ đùi sau, khi HLV Amorim đã thay đủ năm cầu thủ. Trung phong Slovenia bị đau ở tình huống anh có cơ hội đối mặt thủ môn, nhưng xử lý chậm và bị trung vệ Mickey van de Ven cướp được.

Kết quả hòa phần nào phản ánh đúng cục diện trận đấu, nhưng Man Utd có thể hài lòng hơn khi ghi bàn cuối cùng. Sau đây hai tuần, "Quỷ Đỏ" hướng tới chuỗi sáu trận bất bại lần đầu kể từ tháng 1/2023, khi tiếp Everton trên sân Old Trafford.

Xuân Bình