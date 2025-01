Amee, Dương Domic biểu diễn tại Tech Awards 2024

Hai ca sĩ Amee và Dương Domic sẽ khuấy động sân khấu Tech Awards 2024 trước khi xướng tên các sản phẩm công nghệ và thương hiệu xuất sắc.

Tech Awards 2024 diễn ra tại Gem Center (quận 1, TP HCM) ngày 10/1, dự kiến thu hút hàng trăm chuyên gia công nghệ, người nổi tiếng tham dự. Không chỉ vinh danh sản phẩm công nghệ xuất sắc năm qua, chương trình còn có các tiết mục trình diễn sôi động.

Ca sĩ Dương Domic. Ảnh: NVCC

Sáng 10/1, nam ca sĩ Dương Domic sẽ trình diễn kết màn cho phần Tech Show và trước khi bắt đầu KOL Tech Talks với hai tiết mục Chập chờ và Tràn bộ nhớ. Đây là hai bài hát đưa tên tuổi của ca sĩ đến gần với công chúng.

Dương Domic được nhiều người biết đến khi tham gia Anh trai say hi. Anh tên thật là Trần Đăng Dương, 24 tuổi, quê Hải Dương. Anh từng đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment ở Hàn Quốc nhưng sau đó về nước hoạt động. Hiện trang Instagram của ca sĩ có hơn 700.000 lượt người theo dõi.

Ca sĩ Amee. Ảnh: NVCC

Chiều cùng ngày, Amee khuấy động không khí lễ trao giải bằng hai bản hit Đen đá không đường và Tình bạn diệu kỳ. Tiết mục của nữ ca sĩ nhằm tạo không khí sôi nổi khi ban tổ chức công bố các hạng mục giải thưởng.

Amee tên thật là Trần Huyền My, sinh năm 2000 tại Hà Nội, vào TP HCM đầu quân công ty giải trí St. 319 khi 15 tuổi. Cô đoạt danh hiệu Nghệ sĩ mới của năm ở giải thưởng Cống hiến 2020, Nghệ sĩ mới Việt Nam xuất sắc châu Á tại MAMA. Ca sĩ có loạt hit như Anh nhà ở đâu thế?, Đen đá không đường, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà, Thay mọi cô gái yêu anh, Hai mươi hai.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Năm nay, chương trình diễn ra trong ngày 10/1. Buổi sáng gồm một số hoạt động như Tech Show, KOL Tech Review cập nhật nhiều kiến thức và xu hướng, cách sử dụng sản phẩm... Buổi chiều là lễ trao giải cho 20 hạng mục thuộc các nội dung: Thiết bị (7 hạng mục), Nền tảng - ứng dụng (4 hạng mục), Thương hiệu gia dụng (8 hạng mục) và Reviewer công nghệ được yêu thích nhất.

Khách đến đăng ký sớm có cơ hội nhận các phần quà như quạt tích điện, bàn chải điện, quạt để bàn, bàn phím.

Thái Anh