Amber Heard ủng hộ Blake Lively

Diễn viên Amber Heard bênh vực Blake Lively trong vụ kiện bị đạo diễn "It Ends With Us" Justin Baldoni quấy rối tình dục, hạ bệ danh tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 23/12, Amber Heard cho biết từng bị người khác phá hoại danh dự như Blake Lively, chỉ trích các thông tin sai lệch trên mạng "vừa khủng khiếp vừa có sức tàn phá". Cô nhận định: "Mạng xã hội là nơi phản ánh câu nói: 'Khi lời nói dối đi được nửa vòng Trái Đất, sự thật vẫn chưa kịp xỏ giày'".

Quan điểm của Amber Heard gây chú ý khi tài liệu của Blake Lively nêu tên người xử lý khủng hoảng truyền thông cho Justin Baldoni là bà Melissa Nathan. Đây là người từng hỗ trợ Johnny Depp - chồng cũ của Heard - kiện cô tội phỉ báng năm 2022.

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp bắt đầu từ bài viết của cô trên Washing Post năm 2018, hai năm sau khi cả hai ly hôn. Trong đó, cô ám chỉ bản thân là nạn nhân bạo lực gia đình. Dù không nêu tên Depp, cô khiến tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Do đó, anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự. Tòa xử cô thua, phải bồi thường Depp hơn 10 triệu USD nhưng cô chỉ cần trả một triệu USD sau buổi hòa giải.

Diễn viên Amber Heard (trái) và Blake Lively. Ảnh: Filmagic

Hiện mâu thuẫn của Blake Lively và Justin Baldoni là một những đề tài thu hút nhiều quan tâm trong giới giải trí. Hôm 21/12, hàng loạt trang tin quốc tế cho biết Lively đệ đơn tố cáo Baldoni quấy rối tình dục, khiến môi trường làm việc căng thẳng. Theo đơn nộp Sở Dân quyền California, diễn viên tố bạn diễn thuê công ty xử lý khủng hoảng truyền thông TAG PR của bà Melissa Nathan thực hiện chiến dịch hạ bệ cô sau khi phim ra mắt. Cô còn cung cấp tin nhắn giữa một số cá nhân thuộc phía Baldoni bàn cách hại cô.

Blake Lively tuyên bố trên NY Times: "Tôi hy vọng hành động pháp lý này giúp vén màn các mưu đồ trả thù ác ý nhằm tổn hại các cá nhân dám đứng lên vạch trần sai phạm, bảo vệ những người đang bị nhắm tới".

Ngoài Amber Heard, nhiều người trong ngành đứng về phía Blake Lively như diễn viên hài Amy Schumer, đạo diễn Deadpool and Wolverine - Shawn Leny, minh tinh Gwyneth Paltrow... Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) đánh giá cao lòng dũng cảm của cô.

Tác giả It Ends With Us - Colleen Hoover - đăng Instagram Story cổ vũ Lively: "Cô ấy luôn là người trung thực, tử tế, ủng hộ và kiên nhẫn từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Cảm ơn cô sống thật với chính mình. Không bao giờ thay đổi, không bao giờ nản lòng". Mới đây theo Variety, đại diện Sony Pictures - hãng phân phối dự án - bày tỏ sự ủng hộ đến Lively.

Đạo diễn kiêm diễn viên Justin Baldoni, 40 tuổi, tại buổi công chiếu phim ở New York tháng 8. Ảnh: WireImage

Đến nay, Blake Lively và Justin Baldoni chưa phản hồi thêm nhưng công ty quản lý cả hai - WME - thông báo sa thải anh, không đưa ra nguyên nhân. Còn luật sư phía Baldoni bác mọi cáo buộc, lập luận Blake Lively đang nỗ lực "cứu vớt danh tiếng tiêu cực".

It Ends With Us chuyển thể từ tác phẩm đầu tay cùng tên của tác giả Colleen Hoover, kể về Lily (do Blake Lively thủ vai) - một người phụ nữ chuyển đến thành phố mới gặp gỡ và yêu Ryle Kincaid (Justin Baldoni). Nhưng sau một khoảng thời gian, Ryle trở nên bạo lực khiến Lily nhớ lại mối quan hệ độc hại của cha mẹ mình. Cùng lúc đó, mối tình đầu của nữ chính quay lại khiến thế giới của cô thay đổi. Phim ra mắt ngày 9/8, đạt hơn 350 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Theo People, tin đồn Lively và Baldoni bất hòa dấy lên khi họ bắt đầu chuyến quảng bá cho bộ phim vào đầu tháng 8. Khi ấy, Baldoni phần lớn thực hiện các cuộc phỏng vấn một mình, không chụp ảnh cùng dàn diễn viên tại buổi ra mắt ở New York. Nhiều fan phát hiện Blake Lively, tác giả Colleen Hoover và diễn viên phụ Jenny Slate không theo dõi tài khoản Baldoni trên Instagram dù anh nhấn theo dõi trước.

Trích đoạn trailer 'It Ends with Us' Trailer phim "It Ends With Us". Video: Sony Pictures Entertainment

Blake Lively, 37 tuổi, nổi lên với các vai trong Gossip Girl, Green Lantern, Savages, The Age of Adaline. Ngoài diễn xuất, Lively gây ấn tượng với gu thời trang được làng mốt ca ngợi. Cô nhiều lần được các tạp chí uy tín bình chọn là Mỹ nhân mặc đẹp nhất năm, thường xuyên vào danh sách sao mặc đẹp hàng tuần. Diễn viên cưới Ryan Reynolds năm 2012 và có bốn con. Họ là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood.

Amber Heard, 38 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ. Sau khi thua kiện, cô sống bình lặng ở Tây Ban Nha cùng con gái ba tuổi, hạn chế đóng phim. Dự án gần nhất của cô là Aquaman and The Lost Kingdom, kết hợp tài tử Jason Momoa, ra mắt hồi tháng 1. Hiện người đẹp hẹn hò nhà quay phim cùng giới - Bianca Butti, 43 tuổi.

Phương Thảo (theo NBC, Hollywood Reporter)