Amazon có thể sa thải thêm hàng nghìn nhân viên

Amazon được cho là sẽ tiến hành đợt sa thải tiếp theo vào tuần tới, hướng đến mục tiêu cắt giảm tổng cộng 30.000 nhân viên văn phòng.

Tháng 10/2025, Amazon sa thải 14.000 nhân viên văn phòng. Reuters dẫn nguồn tin thân cận rằng hãng dự kiến tiến hành đợt cắt giảm việc làm thứ hai với số lượng tương đương năm ngoái, có thể bắt đầu từ ngày 27/1.

Người phát ngôn của Amazon từ chối bình luận.

Việc điều chỉnh sẽ ảnh hưởng tới các bộ phận Amazon Web Services (AWS), bán lẻ, Prime Video và nhân sự. Nguồn tin cho biết hiện chưa rõ phạm vi tác động đầy đủ và chi tiết về kế hoạch của Amazon có thể thay đổi.

Trong đợt cắt giảm tháng 10/2025, Amazon thông báo công ty cần tinh gọn bộ máy và AI đang phát triển mạnh mẽ. "Thế hệ AI này là công nghệ mang tính đột phá nhất chúng ta từng thấy kể từ khi Internet ra đời, cho phép các công ty đổi mới nhanh hơn bao giờ hết", công ty viết trong thư nội bộ. Lao động bị mất việc sẽ tiếp tục nhận lương trong 90 ngày. Trong thời gian đó, họ có thể nộp đơn vào vị trí nội bộ khác hoặc tìm kiếm việc tại công ty khác.

Tuy nhiên, CEO Andy Jassy sau đó nói với các nhà phân tích trong cuộc họp quý III/2025 rằng việc sa thải không thực sự do yếu tố tài chính hay AI. Ông cho rằng nguyên nhân là "văn hóa" và công ty có quá nhiều hệ thống rườm rà.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp dùng AI viết mã cho phần mềm và dùng tác nhân AI để tự động hóa nhiệm vụ thường ngày, nhờ đó tiết kiệm chi phí và giảm phụ thuộc con người. Amazon đã giới thiệu những mô hình AI mới nhất của mình tại hội nghị điện toán đám mây AWS thường niên tháng trước.

Con số gần 30.000 trong hai đợt sa thải chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng 1,58 triệu nhân viên của Amazon, nhưng lại chiếm 10% lực lượng lao động tại văn phòng. Phần lớn nhân viên của công ty làm tại kho và trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Trước đó, Amazon từng cắt giảm 27.000 việc làm vào năm 2022.

