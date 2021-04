Âm nhạc, vũ đạo K-pop chiếm lĩnh 'Dance For Youth'

How you like that mắt ngày 26/6/2020, MV hiện đạt 841 triệu lượt xem trên Youtube, gây "bão" với vô số kỷ lục. Thời điểm mới phát hành, MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới trong 32 giờ 22 phút, phá kỷ lục của BTS vớiBoy with Luvtrong 37 giờ 38 phút.

Ca khúc cũng dẫn đầu ở nhiều thông số: MV chạm mốc 50 triệu lượt xem nhanh nhất trong vòng 11 giờ, MV đạt 10 triệu like nhanh nhất trong hơn hai ngày, MV có lượt xem 24h đầu cao nhất với 82,5 triệu, MV có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhấtthế giới với 1,65 triệu. How you like that đứng đầu Top thịnh hành Youtube của 83 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam lúc ấy.

Ngoài ra, MV mới của Blackpink xác lập loạt kỷ lục trên các bảng xếp hạng. Họ là nhóm nữ đầu tiên trên thế giới đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng đĩa đơn iTunes Mỹ trong hai thập kỷ qua. Ca khúc đứng đầu iTunes của nhiều quốc gia nhất trên thế giới (67 nước). How you like that là ca khúc có lượt nghe nhiều nhất của nghệ sĩ Kpop trên Spotify với hơn 6,3 triệu lượt.

Nhạc phẩm được nhiều khán giả khen ngợi ở vũ đạo, ngoại hình của các thành viên. Bài hát truyền tải thông điệp tích cực giúp mọi người vực dậy bản thân, vượt qua khó khăn.