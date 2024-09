Người phụ nữ lái ôtô bị cuốn trôi ở Bình Dương

Lái ôtô bán tải qua đoạn đường ngập ở phường Tân Hiệp, TP Dĩ An, chị Trân bị nước lũ cuốn xuống suối, tử vong.

Chị Nguyễn Thị Bảo Trân, 44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa lái xe bán tải trên đường Suối Siệp từ trong Khu dân cư ra quốc lộ 1K tối 13/9 trong cơn mưa lớn.

Khi còn cách quốc lộ 1K chừng vài trăm mét thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, nước lũ từ thượng nguồn suối Siệp chảy về cuốn trôi xe và cả người xuống suối.

Hiện trường vụ nước lũ cuốn trôi xe cùng người phụ nữ. Ảnh: Thái Hà

Công an TP Dĩ An cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 21h20, thi thể chị Trân cùng ôtô được tìm thấy dưới suối, cách hiện trường chừng 100 m.

Ông Đào Minh Luân, Chủ tịch phường Tân Đông Hiệp, cho biết nước ngập tới cửa ôtô, đẩy xe đi nên tài xế định bung cửa kêu cứu nhưng cả người và phương tiện bị cuốn trôi. "Vị trí ngập tới cổ người lớn nên một số người dân phát hiện sự việc vẫn không thể lao xuống cứu nạn nhân", ông Luân nói.

Ôtô của nạn nhân được tìm thấy dưới suối. Ảnh: Thái Hà

Theo người dân địa phương, nạn nhân chở 2 con nhỏ từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) về nhà ở phường Tân Đông Hiệp, khi quay lại Đồng Nai, lái xe một mình thì gặp nạn.

Trước đó trên địa bàn Bình Dương và Đồng Nai xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Khu vực TP Dĩ An, nước suối Siệp dâng cao, chảy xiết cũng làm quốc lộ 1K và các tuyến đường khu dân cư ngập hơn nửa mét, hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ.

Phước Tuấn - Đình Vui