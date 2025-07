Ám ảnh lái xe dưới mưa giông gió lốc

Ám ảnh khi lái xe dưới mưa giông không phải là yếu đuối, mà là một phản ứng sinh tồn có cơ sở.

Hiện, bản thân tôi vẫn chưa hết ám ảnh vì phải chứng kiến một trận mưa giông vô cùng lớn trong ngày 19/7 tại Hà Nội. Từ đó khiến cho tôi cảm thấy ám ảnh vì phải lái xe trong điều kiện thời tiết rất xấu. Do vậy, tôi muốn chia sẻ với các bạn về nỗi ám ảnh rất đáng sợ khi mà tôi lái xe vào những điều kiện thời tiết giông lốc, gió to như thế này.

Ảnh: Huy Mạnh

Trời chuyển mây đen, gió bắt đầu rít qua những tán cây, và từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống kính chắn gió. Với nhiều người, đó đơn giản chỉ là một cơn mưa giông thoáng qua. Nhưng với những tài xế, đặc biệt là người từng trải qua tai nạn hoặc chứng kiến hậu quả thảm khốc của thời tiết xấu, đó là một nỗi ám ảnh thật sự, một hành trình đầy bất an, nơi mỗi khúc cua hay vũng nước có thể trở thành bẫy tử thần.

Tôi còn nhớ lúc ấy là khoảng 16h ngày 19/7, lúc đó tôi vừa rời khỏi trạm dừng, trời bắt đầu tối sầm và đổ mưa lớn. Tầm nhìn gần như bằng không, kính mờ do hơi nước, gạt mưa không đủ sức dọn sạch lớp nước dày đặc. Xe trước tôi bất ngờ phanh gấp, tôi đạp phanh theo phản xạ nhưng bánh xe trượt dài. May mắn là không tông vào xe phía trước, nhưng xe tôi xoay ngang, chỉ cách lan can vài phân. Từ đó khiến cho bản thân tôi cảm thấy sợ vì không phải đây là lần đầu tiên tôi lái xe trong điều kiện thời tiết mưa to như thế.

Những tình huống như vậy không hiếm gặp. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt là trong mưa giông. Tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt, gió mạnh cộng với tâm lý hoảng loạn là những yếu tố khiến lái xe dễ đưa ra quyết định sai lầm. Lúc ấy tôi còn nhớ là tôi từng bị mắc kẹt trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) trong một trận mưa giông dữ dội. Sấm chớp liên tục, gió mạnh đến nỗi xe rung bần bật. Tôi không dám tiếp tục chạy mà cũng không dám dừng hẳn. Cảm giác như mình đang bị nhấn chìm giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Từ đó trở đi, cứ thấy mây đen là tôi né ngay việc lái xe. Không phải ai cũng may mắn thoát nạn. Những vụ tai nạn nghiêm trọng do mưa giông vẫn xảy ra thường xuyên. Có trường hợp xe máy bị gió quật ngã trên cầu, ôtô bị mất lái do ngập nước, cây xanh gãy đổ chắn ngang đường. Hệ thống thoát nước kém khiến nhiều đoạn đường ở các đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội biến thành "sông", cuốn trôi cả người lẫn phương tiện.

Ngoài ra, sét đánh cũng là mối nguy thực sự. Dù ôtô được xem là "vỏ bọc an toàn" khi có sét, thì với xe máy - phương tiện phổ biến ở Việt Nam thì người lái hoàn toàn phơi mình trước thiên nhiên. Không ít trường hợp bị sét đánh trúng khi đang chạy xe ngoài trời mưa. Theo tôi thì việc lái xe trong điều kiện thời tiết mưa giông, gió giật mạnh như vậy là rất nguy hiểm, có thể xảy ra những tai nạn đáng tiếc nếu chúng ta không biết cách dự phòng. Do vậy, việc lái xe trong mưa giông có thể không thể tránh khỏi hoàn toàn, nhưng có những biện pháp giúp giảm thiểu rủi ro và nỗi sợ hãi.

Do vậy, khi mà mưa giông, gió to đến thì lúc ấy bản thân tôi đã cảm thấy sợ và hoảng loạn. Do vậy, tôi cần phải tìm nơi dừng chân an toàn thay vì cố gắng di chuyển. Bên cạnh đó, tôi cần đảm bảo hệ thống phanh, gạt mưa, đèn pha và lốp xe hoạt động tốt để ứng phó trong điều kiện đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Hơn nữa, trước khi đi làm hoặc đi chơi bằng bất cứ phương tiện gì, tôi luôn theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành. Bởi lẽ chẳng may nếu có dấu hiệu giông lốc, nên trì hoãn nếu không quá cần thiết.

Trong một xã hội phát triển, con người có xu hướng tự tin vào khả năng kiểm soát mọi thứ. Nhưng thiên nhiên, đặc biệt là những cơn mưa giông bất ngờ vẫn là một thế lực không thể xem thường. Hiểu và tôn trọng thiên nhiên, trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức, cùng với sự thận trọng trong từng quyết định trên đường đó là cách duy nhất để mỗi hành trình dù giữa mưa giông vẫn có thể trở về bình an.

Độc giả Thu Sang