38 ngày sống trong hoảng sợ của nữ sinh bị thầy giáo dụ tình

MỹĐược giải cứu sau 38 ngày bị dụ dỗ bỏ đi cùng nam giáo viên 50 tuổi, cô bé 15 tuổi gặp cơn ác mộng khác khi mang tiếng "tự nguyện quan hệ với đàn ông có vợ".

Tháng 1/2017, Tad Cummins, 50 tuổi, giáo viên phụ trách giáo dục sức khỏe tại Trường trung học công lập hạt Maury, bị bắt gặp hôn lên môi Elizabeth Thomas, 15 tuổi.

Đối mặt với chất vấn, cả hai phủ nhận quan hệ tình cảm. Nhưng khi một giáo viên khác quan sát thấy hai người dành quá nhiều thời gian bên nhau, Elizabeth bị cấm tham gia lớp học của Tad.

Ngày 3/2/2017, Elizabeth được nhìn thấy trong lớp học của Tad. Ba ngày sau, nam giáo viên đã có vợ và hai con gái bị đình chỉ dạy không lương. Đến 13/3/2017, Elizabeth mất tích.

Ngày hôm đó, Elizabeth nói với chị gái rằng sẽ về nhà trước 18h kèm lời dặn dò: "Nếu em không về trước 18h, hãy gọi cảnh sát".

Theo mốc thời gian do Cục Điều tra bang Tennessee (TBI) xác định, trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 7h45 sáng hôm đó, một người bạn chở Elizabeth đến nhà hàng ở thành phố Columbia, Tennessee. Video từ camera an ninh cho thấy Tad đổ xăng cho chiếc Nissan Rogue tại trạm gần đó lúc 8h32.

Gia đình báo cáo Elizabeth mất tích vào cuối ngày 13/3, sau đó Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Maury nhập tên Elizabeth vào Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia trực tuyến. TBI đưa ra cảnh báo về trẻ em gặp nguy hiểm vào ngày 14/3, lệnh bắt Tad được ban hành với cáo buộc dâm ô trẻ vị thành niên. TBI tiếp tục phát Cảnh báo Amber tại nhiều bang nhằm thông báo rộng rãi cho dân chúng về vụ mất tích để tìm kiếm trợ giúp.

Đến ngày 16/3, TBI chỉ nhận được 125 tin báo - một con số "thấp đáng báo động", mức thấp nhất họ từng thấy với một cảnh báo công khai trong cùng khoảng thời gian. Thời điểm đó, tội danh bắt cóc được thêm vào lệnh bắt Tad.

TBI giải thích rằng có khả năng Elizabeth và Tad "nằm ngoài tầm mắt của công chúng" hoặc đã đi qua những địa phương được chính quyền đưa ra. Đổi lại, họ phát cảnh báo BOLO trên phạm vi toàn quốc, đưa thông tin về tội phạm truy nã với mong muốn cộng đồng hỗ trợ truy tìm.

TBI nhận được hàng trăm tin báo nhưng không có nhân chứng nào đáng tin cậy. Cuối tháng 3, họ thu được thông tin có cơ sở đầu tiên, dẫn các điều tra viên tìm được đoạn video giám sát cho thấy Elizabeth đi theo sau Tad tại siêu thị Walmart ở thành phố Oklahoma vào ngày 15/3.

Elizabeth Thomas được nhìn thấy đi theo sau Tad Cummins mua đồ ăn ở siêu thị. Ảnh: TBI

Đồng thời, nỗ lực điều tra của cảnh sát tiết lộ những hành vi đáng lo ngại của Tad. Theo đó, ông ta có thể đã lạm dụng vai trò giáo viên để thao túng và xây dựng mối quan hệ với mục đích bóc lột tình dục nữ sinh dễ bị tổn thương. Trường học tuyên bố Tad bị sa thải dựa trên kết quả điều tra.

Theo TBI, Tad tìm hiểu trên mạng về hành vi kết hôn với người chưa thành niên vào ngày 5/3/2017 và xem một video trên YouTube về cách tháo GPS khỏi ôtô. Cảnh sát nhận định Tad đã lên kế hoạch trước cho vụ bắt cóc.

Bố của Elizabeth, ông Anthony Thomas, cho biết khi tin tức về việc Tad hôn con gái ông lan truyền, giáo viên nói với Elizabeth rằng "con bé sẽ không bao giờ có thể vào đại học, không được nhận vào bất kỳ trường đại học nào và sẽ không thể theo đuổi sự nghiệp sau chuyện này".

Chị của Elizabeth, học cùng trường, cho biết các học sinh khác bắt nạt Elizabeth sau nụ hôn, khiến cô bé nói muốn rời khỏi trường.

Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng không có sự đồng thuận nào về những gì xảy ra giữa Tad và Elizabeth. "Đây không phải là một chuyện tình lãng mạn mà là một tội ác nghiêm trọng", ủy viên công tố quận Brent Cooper nói với truyền thông.

Sàng lọc hơn 1.500 tin báo từ quần chúng, cảnh sát truy dấu Tad và Elizabeth đến một ngôi nhà gỗ hẻo lánh ở Cecilville, California. Ngày 20/4/2017, cảnh sát giải cứu cô gái và bắt giữ Tad.

Michael O'Hare, chủ sở hữu của nhiều bất động sản bao gồm ngôi nhà gỗ, cho biết Tad đến một quán rượu địa phương, kể rằng ông ta và con gái đã mất tất cả trong một trận hỏa hoạn, sau đó nhờ quản gia của O'Hare giúp tìm việc làm và một nơi để ở. Một tuần sau, hàng xóm thấy xe của Tad không có biển số và nhớ rằng đã nghe tin về một cô gái trẻ bỏ đi cùng một người đàn ông lớn tuổi hơn. Anh ta tìm kiếm trên Google và nhận ra họ qua ảnh.

Hàng xóm và quản gia cùng gọi đến Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Siskiyou. Quản gia lấy được số đăng ký xe cho chính quyền. Sau khi xác nhận đó là chiếc Nissan của Tad, cảnh sát ập vào bắt ông ta vào sáng sớm hôm sau.

Elizabeth được đoàn tụ với gia đình vào ngày 22/4. Cảnh sát trưởng hạt Siskiyou cho biết cô bé bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Tuy nhiên, Elizabeth phải đối mặt với cơn ác mộng khác khi một số người chế giễu, đổ lỗi cho cô tự nguyện vướng vào mối quan hệ với Tad.

Luật sư của gia đình Elizabeth khẳng định đây là vụ bắt cóc một đứa trẻ nhạy cảm, dễ bị tác động và bức ảnh Elizabeth trông trưởng thành hơn tuổi được lan truyền rộng rãi mang đến ấn tượng "rất không chính xác".

Elizabeth Thomas 15 tuổi khi bị bắt cóc. Ảnh: TBI

Trong phiên tòa ngày 13/5/2017 ở Nashville, đặc vụ FBI Utley Noble trình bày chi tiết những phát hiện trong cuộc điều tra.

Trước khi bắt cóc Elizabeth, Tad đã lấy 4.500 USD tiền mặt và mang hai khẩu súng từ nhà đi, để lại cho vợ một mảnh giấy nói sẽ đến Virginia Beach hoặc DC "để suy nghĩ và làm sạch tâm trí khỏi tất cả những chuyện tào lao này". Ông ta nhắn vợ không gọi cảnh sát vì "họ sẽ nghĩ tôi bỏ chạy vì tôi có tội nhưng tôi không hề!".

Tad nghĩ ra kế hoạch đóng giả cặp vợ chồng dưới tên John và Joanne Castro, 40 và 24 tuổi, rồi đưa Elizabeth đến Mexico. Nhưng cuối cùng họ lại đến San Diego, California, tại đây Tad mua một chiếc thuyền kayak với ý định đi bằng đường thủy. Nhận thấy điều đó quá nguy hiểm, họ đi về phía bắc, dừng lại ở Los Angeles để bán thuyền kayak và dừng chân ở Cecilville.

Sau khi bị bắt, Tad ban đầu không nhận tội vận chuyển trẻ vị thành niên qua ranh giới tiểu bang với mục đích tình dục và tội cản trở công lý. Đến tháng 4/2018, ông ta nhận tội với cả hai tội danh.

Phía Elizabeth chỉ trích Tad khiến nạn nhân cảm thấy an toàn và được yêu thương vì ông ta hiểu cô cần gì và khiến cô tin rằng sẽ là người bảo vệ mình. Thực chất, ông ta chỉ là kẻ ham muốn tình dục, lợi dụng và thao túng nạn nhân.



Tad thừa nhận vụ việc không phải lỗi của Elizabeth, nhưng nói chỉ cố gắng giúp đỡ dù đã đi chệch hướng.

Tháng 1/2019, Tad bị kết án 20 năm tù.



Năm 2019, Elizabeth kết hôn ở tuổi 22. Năm 2023, cô hợp tác với Elizabeth Smart, nạn nhân bắt cóc năm 2003, để kể câu chuyện của mình trong bộ phim Abducted By My Teacher: The Elizabeth Thomas Story.

Elizabeth nói mệt mỏi vì nhiều năm qua phải trốn tránh, sợ hãi cộng đồng chỉ trích. Cô chia sẻ: "Tôi từng rất sợ khi vào cửa hàng. Tôi từng không muốn rời khỏi nhà, đóng cửa, kéo rèm, nhờ người khác đi mua hàng tạp hóa. Giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn sau thời gian dài hồi phục". Dẫu vẫn phải đối mặt với phản ứng tiêu cực, Elizabeth cố không xem các bình luận, chỉ chú ý đến việc giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Khi được hỏi muốn nói gì với Tad, Elizabeth thẳng thừng: "Tôi hy vọng ông ta sẽ mục nát và chết trong tù".

Tuệ Anh (Theo Enews)