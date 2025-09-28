Alonso: 'Thất bại ở derby Madrid phải trở thành nỗi đau tích cực'

Tây Ban NhaHLV Xabi Alonso thừa nhận Real Madrid đá tệ và cần cải thiện nhiều, sau khi thua Atletico 2-5 ở vòng 7 và đứt mạch toàn thắng tại La Liga.

"Đây là một trận đấu tệ", Alonso nói sau trận thua tại sân Metropolitano ngày 27/9. "Chúng tôi không chơi tốt cả khi có bóng lẫn không bóng. Tập thể chưa đạt được đẳng cấp cần có. Thất bại này rất đau, nhưng xứng đáng. Không có lời bào chữa nào cả".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh điều quan trọng nhất là cách Real phản ứng và đứng dậy sau khi thua. "Chúng tôi đang trong giai đoạn xây dựng, phải rút ra kết luận và cải thiện", ông bày tỏ. "Nhưng hôm nay, đội bóng thiếu tốc độ, thiếu sự cạnh tranh và không áp đặt được lối chơi".

Trận derby Madrid đầu tiên của mùa giải diễn ra giằng co trong hiệp một. Robin Le Normand mở tỷ số cho Atletico, trước khi Kylian Mbappe và Arda Guler giúp Real dẫn 2-1. Phút bù giờ, Alexander Sorloth đánh đầu chéo góc, đưa hai đội vào giờ nghỉ với kết quả hòa.

Sang hiệp hai, chủ nhà thi đấu tưng bừng, ghi thêm ba bàn nhờ cú đúp của Julian Alvarez và bàn ấn định tỷ số của Antoine Griezmann. Atletico nhờ đó nối dài mạch bất bại trước Real tại La Liga lên sáu trận (thắng 2, hòa 4) - cân bằng chuỗi trận dài nhất của họ trong lịch sử giải, đạt được vào tháng 2/2016, cũng dưới thời Diego Simeone.

Alonso không thất vọng khi Real đứt mạch thắng tại La Liga, mà nhấn mạnh đây mới chỉ là khởi đầu cho một quá trình dài. "Chúng tôi sẽ không quên thất bại này, bởi nó làm chúng tôi và người hâm mộ tổn thương", HLV 43 tuổi cho biết. "Nhưng đó cũng có thể là một nỗi đau tích cực, thúc đẩy chúng tôi cải thiện trong tương lai. Toàn đội phải tự phê bình, phân tích nguyên nhân và tìm cách tiến bộ".

Trận này, Alonso thay đổi công thức chiến thắng từ đầu mùa khi xáo trộn hàng tiền vệ. Jude Bellingham, sau khi bình phục chấn thương vai, có lần đầu đá chính mùa này, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. "Chúng tôi cần tất cả mọi người và Bellingham là cầu thủ then chốt", Alonso giải thích. "Cậu ấy tập luyện tốt, nhưng hôm nay chúng tôi thiếu sự mượt mà trong cầm bóng và tranh chấp. Atletico kéo chúng tôi lùi sâu bằng những pha bóng dài, và chúng tôi không thể thắng ở tình huống tranh chấp đầu tiên hay thậm chí là lần thứ hai để tạo thế trận".

Alonso cũng từ chối so sánh với thất bại 0-5 của Real trước Barca dưới thời Jose Mourinho năm 2010. "Đây là trận thua đầu tiên của chúng tôi mùa này, một trận thua đau đớn", ông nói. "Nó làm tất cả chúng tôi đau, và chắc chắn cả người hâm mộ nữa. Nhưng trách nhiệm thuộc về chúng tôi, và giờ là lúc phải nhìn lại, cải thiện và tiến về phía trước".

Phía đối diện, HLV Diego Simeone ca ngợi sự nỗ lực của toàn đội, đặc biệt là Julian Alvarez - tiền đạo ghi năm bàn chỉ trong một tuần, trong đó có cú hat-trick vào lưới Rayo Vallecano vài ngày trước. "Cậu ấy rất chăm chỉ, rất tận tâm. Alvarez mang đến nhiều năng lượng cho đội bóng. Hy vọng chúng tôi có thể giữ cậu ấy lâu dài. Toàn đội đang đi đúng hướng", Simeone nói.

