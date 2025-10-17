Alma Lasers công bố đại sứ Soprano Titanium đầu tiên tại Việt Nam

Alma Lasers công bố bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Đức, đang hoạt động tại SkinCeuticals SkinLab Vietnam, là đại sứ thương hiệu Soprano Titanium đầu tiên ở Việt Nam.

Sự kiện diễn ra tại TP HCM hôm 11/10, thu hút sự quan tâm của các chuyên gia da liễu, đại diện hãng Alma Lasers, đối tác trong ngành cùng nhiều người nổi tiếng. Ngay khi ban tổ chức xướng tên bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Đức là gương mặt đại diện Soprano Titanium đầu tiên tại Việt Nam, bầu không khí dần nóng lên, kèm những tràng pháo tay vang vọng khắp hội trường.

Trong vai trò mới, bác sĩ Nguyễn Ngọc Đức cho biết muốn lan tỏa giá trị tích cực, góp phần nâng chuẩn trị liệu thẩm mỹ nội khoa. "Tôi thấy mình có trách nhiệm kết nối bác sĩ, khách hàng với công nghệ mới, truyền cảm hứng về cái tâm, tầm trong nghề. Làm đẹp không phải chịu đau hay lo lắng sức khỏe, chỉ cần chọn đúng công nghệ, giải pháp", ông nói.

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Đức (trái) ra mắt với vai trò đại sứ thương hiệu Soprano Titanium hôm 11/10. Ảnh: Dermamed

Đại diện Alma Lasers - nhà sản xuất công nghệ Soprano Titanium đánh giá cao chuyên môn, sự chuyên nghiệp của BS.CKI Nguyễn Ngọc Đức trong nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ nội khoa.

"Dù tuổi đời khá trẻ, bác sĩ Ngọc Đức am hiểu công nghệ hiện đại, thành công với hàng trăm ca cải thiện sắc vóc. Lựa chọn này là cách chúng tôi thể hiện cam kết đồng hành các chuyên gia hàng đầu để lan tỏa triết lý làm đẹp khoa học, lành tính", người đại diện nói.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Đức phát biểu ở sự kiện. Ảnh: Dermamed

Ở khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng giới thiệu sâu Soprano Titanium. Theo đó, kỹ thuật Titanium Lifting ứng dụng đồng thời ba bước sóng laser chuyên biệt 755 nm, 810 nm và 1064 nm trong một tay cầm, tác động đa lớp vào cấu trúc da.

Cơ chế trên vừa kích thích tăng sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi, vừa hỗ trợ nâng cơ và làm săn chắc da từ sâu bên trong. Kết hợp với hệ thống làm mát ICE Plus, Titanium Lifting mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, gần như không cần thời gian nghỉ dưỡng.

"Soprano Titanium đại diện cho xu hướng nâng cơ, săn chắc da trong thời đại mới: đề cao sự tự tin, thoải mái và vẻ đẹp tự nhiên. Với sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Ngọc Đức, chúng tôi kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ triết lý này đến đông đảo khách hàng Việt", đại diện Alma Lasers nói thêm.

Các KOL, KOC chụp lưu niệm với bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Đức. Ảnh: Dermamed

Alma Lasers có trụ sở tại Đức, chuyên sản xuất thiết bị thẩm mỹ, hiện có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn hai thập niên qua, đơn vị tiên phong nghiên cứu, đầu tư nhằm tung ra thị trường nhiều giải pháp hiệu quả, chuẩn y khoa.

Đông Vệ