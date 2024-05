Alec Baldwin thừa nhận từng lạm dụng chất gây nghiện

Tài tử Alec Baldwin, 66 tuổi, nói từng sử dụng cocaine quá mức và nghiện rượu trong độ tuổi 20.

Trên podcast Our Way with Paul Anka and Skip Bronson ngày 1/5, Alec Baldwin tiết lộ khi còn là diễn viên trẻ sống tại Los Angeles thập niên 1980, ông sử dụng cocaine hàng ngày trong hai năm. Diễn viên cho biết ông đối mặt nhiều vấn đề khi mới chuyển từ quê nhà New York đến Los Angeles năm 1983. Bạn bè của ông sử dụng chất gây nghiện thường xuyên nên ông cũng dùng. Trước đây, Baldwin từng trải lòng về quá khứ nghiện ngập trong hồi ký Nevertheless (2017).

Diễn viên Alec Baldwin. Ảnh: AP

Sau khi bỏ cocaine, ông lại trải qua giai đoạn nghiện rượu. Dù vậy, tài tử nhanh chóng dừng lạm dụng đồ uống có cồn, duy trì trạng thái tỉnh táo suốt 39 năm, tính từ tháng 2/1985. Hiện Baldwin bỏ rượu hoàn toàn dù thỉnh thoảng vẫn nhớ thói quen ngày trước. Phỏng vấn tại chương trình Good Morning America năm 2017, tài tử cho biết giai đoạn sống cùng chất kích thích khi còn trẻ là "khoảng thời gian khó khăn" với nhiều "nỗi đau".

Khi người dẫn chương trình hỏi Alec Baldwin làm thế nào "đối phó áp lực bên ngoài", diễn viên nói sẽ dạo phố, ra ngoài ăn trưa hoặc uống cà phê cùng bạn. Tài tử thường dành thời gian đến nhà hát nghe nhạc opera hoặc xem múa ballet. "New York giúp tôi thấy thư thả. Tôi thường đi dạo xung quanh, quan sát nhiều điều chưa từng thấy trước đây. Tôi cũng thử ngồi thiền nhưng không dễ dàng khi nhà có tận bảy con", ông nói thêm.

Hiện Alec Baldwin sống cùng vợ - huấn luyện viên Hilaria Baldwin, 40 tuổi - và các con tại New York, không bé nào trên 10 tuổi. Cặp sao đón con gái đầu lòng năm 2013, tiếp tục có thêm sáu nhóc tỳ trong vòng chín năm.

Gần đây, tài tử gây chú ý với bộ dạng mệt mỏi khi đẩy xe em bé trên phố. Cũng trong chương trình podcast Our Way with Paul Anka and Skip Bronson, Baldwin cho biết không có kế hoạch sinh con thứ tám với Hilaria.

Đại gia đình Alec Baldwin mừng sinh nhật ba tuổi của con gái Marilu (mặc váy tím, đeo vòng hoa) ngày 26/2. Ảnh: Instagram Hilaria Baldwin

Theo Fox News, Alec Baldwin chuẩn bị hầu tòa để chịu trách nhiệm về cái chết của nhân viên quay phim Halyna Hutchins trên phim trường Rust năm 2021. Hồi tháng 1, ông bị kiểm sát viên ở hạt Santa Fe, New Mexico truy tố tội ngộ sát. Nếu bị kết tội, diễn viên có thể đối mặt mức án cao nhất là 5 năm tù. Hãng tin cho biết phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 7, kết thúc trong ngày 19/7 tại Tòa án New Mexico. Người chịu trách nhiệm quản lý đạo cụ vũ khí Hannah Gutierrez-Reed, 26 tuổi, bị kết án 18 tháng tù hôm 15/4.

Alec Baldwin trong cuộc phỏng vấn với ABC News Baldwin lần đầu lên tiếng về vụ tai nạn trong cuộc phỏng vấn với ABC News, phát sóng ngày 3/12/2021. Video: ABC News

Alec Baldwin, sinh năm 1958, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con. Trước đó, ông từng có một con gái với vợ trước - diễn viên Kim Basinger. Cả hai kết hôn năm 1993, ly hôn 2002.

Phương Thảo (theo Fox News)