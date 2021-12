Alec Baldwin khóc khi nói về việc bắn chết người

Tài tử Alec Baldwin xúc động trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn chết người trên phim trường "Rust".

Ngày 2/12, đài ABC News tung đoạn video trích từ cuộc phỏng vấn Alec Baldwin về sự cố súng đạo cụ khiến nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins thiệt mạng sắp phát sóng. Chương trình là lần đầu tiên tài tử 63 tuổi xuất hiện trước công chúng để nói sự việc. Khi được hỏi về Hutchins, Baldwin cho biết nữ đạo diễn được nhiều đồng nghiệp yêu quý và ngưỡng mộ. Ông đưa tay che mặt và khóc khi nhớ lại vụ tai nạn.

Alec Baldwin trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn Alec Baldwin trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn. Video: ABC News

Nhà báo George Stephanopoulos mô tả Alec Baldwin trông rất đau khổ nhưng sẵn sàng hợp tác và chia sẻ một cách thẳng thắn. Tài tử trả lời mọi câu hỏi từ ban tổ chức. "Dù đã trải qua hàng nghìn buổi phỏng vấn trên ABC trong 20 năm qua, đây là trải nghiệm căng thẳng nhất trong đời tôi", Baldwin nói.

Khi George Stephanopoulos hỏi về cảnh quay lúc xảy ra sự cố, Baldwin khẳng định không bóp cò nhưng không hiểu sao súng nổ: "Tôi không bao giờ chĩa súng vào ai và bóp cò. Không bao giờ!". Tài tử nói thêm: "Ai đó đã đặt một viên đạn thật vào súng, thứ đáng nhẽ không được phép xuất hiện trên phim trường". Ông bày tỏ hối hận vì nghĩ bản thân có thể làm tốt hơn, không để xảy ra cái chết của đồng nghiệp.

Hôm 21/10, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây Rust ở Santa Fe, bang New Mexico. Được trợ lý đạo diễn Dave Halls thông báo đạo cụ an toàn, ông bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ và khiến hai người bị thương. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Alec Baldwin tại đồn cảnh sát hạt Santa Fe sau tai nạn hôm 21/10. Ảnh:The New Mexican

Alec Baldwin, 63 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con.

Đạt Phan