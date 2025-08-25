Alcaraz và khát vọng báo thù ở Mỹ Mở rộng

Từng bị loại ở vòng hai Mỹ Mở rộng năm ngoái, nhưng Carlos Alcaraz rất tự tin khi trở lại Grand Slam này năm nay với sự trưởng thành, tươi mới về mặt tinh thần và khâu chuẩn bị kỹ lưỡng.

Từ khi trở lại Mỹ cách đây hai tuần ở Cincinnati, nơi anh giành danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp tạo đà cho Grand Slam Mỹ Mở rộng, Alcaraz vẫn luôn xuất hiện với nụ cười lạc quan quen thuộc. Nhưng lần này, cảm giác tự tin ấy còn rõ hơn bao giờ hết, dù đây là nơi ghi dấu cú sốc lớn của tay vợt Tây Ban Nha, khi anh thua đối thủ Hà Lan Botic van de Zandschulp ngay vòng 2 Mỹ Mở rộng năm ngoái.

"Giờ tôi chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều", Alcaraz quả quyết khi trả lời báo Tây Ban Nha AS. Năm ngoái, anh đến Flushing Meadows trong tình trạng kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần sau nỗ lực tại Olympic Paris. Còn bây giờ là tình cảnh hoàn toàn khác, khi Alcaraz xuất hiện với vẻ tươi mới, khao khát và tràn đầy năng lượng.

Alcaraz trả bóng trong trận chung kết thắng Sinner ở Cincinnati Mở rộng hôm 19/8. Ảnh: AP

Tay vợt 22 tuổi đặt mục tiêu tỏa sáng trong hai tuần tới để làm đẹp thêm một mùa giải 2025 vốn đã xuất sắc. Từ đầu năm, anh giành 6 danh hiệu – Rotterdam, Monte Carlo, Rome, Roland Garros, Queen’s rồi Cincinnati, và đang cạnh tranh quyết liệt với Jannik Sinner cho vị trí số một thế giới. Anh cũng dẫn đầu về điểm thưởng ATP phân phối vào cuối mùa giải cho các tay vợt tích lũy nhiều điểm nhất tại các giải Masters 1000 và ATP Finals. Tay vợt sinh ra ở El Palmar hiện có 3.410 điểm, vượt xa Sinner – người đứng thứ hai với 1.960 điểm.

Tay vợt Italy đã vượt qua Nadal ở trận chung kết Wimbledon, nhưng trước đó, Sinner đã nhận thất bại nặng nề về mặt tinh thần ở chung kết Roland Garros. Tuần trước, do bị ốm, Sinner bỏ cuộc chỉ sau 23 phút thi đấu ở chung kết Cincinnati trước Alcaraz. Cũng ở giải đấu khởi động trước thềm Mỹ Mở rộng này, tay vợt số hai thế giới đã vượt qua những đối thủ khó nhằn như Andrey Rublev và Alexander Zverev trước khi vào chung kết.

Đây chính là bước ngoặt, như chính Alcaraz nhấn mạnh. "Giờ tôi thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều, không chỉ vì chiến thắng ở Cincinnati, mà vì tôi cảm nhận được khả năng mình có thể trụ vững trong những trận đấu khó khăn, vượt qua những thời khắc căng thẳng trên sân. Năm ngoái, tôi không có được cảm giác đó", anh nói.

Ở Mỹ Mở rộng 2024, Alcaraz bị cuốn vào cơn lốc của Van de Zandschulp trong một trận đấu mà anh nhanh chóng đánh mất thế trận và không thể tìm ra giải pháp đảo ngược tình thế. Nhưng giờ Alcaraz tin bản thân có một bước tiến vượt bậc về mặt tâm lý và chiến thuật, khiến các đối thủ phải dè chừng khả năng bùng nổ bất ngờ của anh.

"Năm ngoái, tôi không cảm nhận được sức mạnh đó", anh chia sẻ. "Năm nay do không có Olympic, tôi có thêm thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị kỹ lưỡng cho Cincinnati. Kết quả cho thấy tôi đang đi đúng hướng".

Nếu đăng quang vào ngày 7/9 tới tại New York, Alcaraz sẽ lấy lại vị trí số một thế giới, gần hai năm sau lần gần nhất anh đạt được cột mốc này. Dù mới 22 tuổi, Alcaraz, trong vài tháng gần đây, trở nên dày dạn, ổn định, có tinh thần chiến đấu kiên cường hơn và khả năng kiểm soát trận đấu ngày càng tốt, dù phong cách thi đấu của anh vẫn chủ yếu dựa vào cảm hứng.

Cùng Sinner, cả hai liên tục chia sẻ "miếng bánh danh hiệu" của làng banh nỉ kể từ tháng 1/2024 và chưa ai thực sự đủ sức phá vỡ thế song mã này. Với sự thống trị của họ, người hâm mộ đang chờ đợi sự xuất hiện của một hoặc hai tay vợt mới có thể làm thay đổi cục diện, tránh tình trạng các giải đấu chỉ là cuộc đua đến trận chung kết giữa hai người.

Alcaraz ôm Sinner (áo xanh) sau chiến thắng ở chung kết Roland Garros hôm 8/6/2025. Ảnh: AP

"Tôi nghĩ hiện tại có rất nhiều tay vợt đang ở đẳng cấp cao, dù Sinner, với 63 tuần liên tiếp giữ vị trí số một, đã cho thấy sự vượt trội. Tôi đã thua nhiều lần và các trận đấu của tôi thường khó khăn hơn so với Jannik. Nhưng kết quả gần đây cho thấy cả hai chúng tôi đều đang dẫn đầu", Alcaraz nhận định. "Cuối cùng, người xứng đáng sẽ ngự trị. Ai nỗ lực, người đó sẽ đạt được điều mình muốn. Dù tôi có muốn hay không, vẫn có những tay vợt với trình độ xuất sắc, có thể đang gặp khó khăn, nhưng rồi họ sẽ tìm lại được phong độ".

Alcaraz cảnh báo rằng cả anh và Sinner đều không được phép chững lại, bởi nếu không, những người đi sau nhất là các tay vợt trẻ đang tiến bộ rất nhanh sẽ đuổi kịp họ. Tuy nhiên, hiện tại, điều đó có vẻ không dễ. Giống tại Melbourne, Paris hay London, bối cảnh tại New York có thể vẫn là kịch bản quen thuộc, với Alcaraz và Sinner ở thế thượng phong. Alcaraz sẽ ra sân vào sáng 26/8 gặp Reilly Opelka, trong khi Sinner chạm trán Vit Kopriva tối cùng ngày.

Đối thủ của Alcaraz ngày ra quân, Opelka, là tay vợt cao nhất trên ATP Tour, với chiều cao 2,11 mét. Tay vợt Mỹ này hiện đứng thứ 66 thế giới và từng giành 4 danh hiệu. Ngoài chiều cao, Opelka còn nổi bật nhờ khả năng giao bóng ăn điểm trực tiếp, với trung bình 15,3 cú ace mỗi trận trong 2025.

"Đó sẽ là trận đấu rất khó khăn. Tôi chưa từng đối đầu Opelka và chúng ta đều biết phong cách thi đấu của anh ấy. Tôi cần tập trung tối đa, cố gắng trả giao bóng tốt nhất có thể và rồi sẽ tính tiếp. Nhưng hiện tại, tôi rất tự tin và sẵn sàng", Alcaraz nhận định.

Theo thống kê từ ATP, Opelka giành chiến thắng trong 88,4% game cầm giao bóng và đã có tới 598 cú ace trong năm nay. Tại giải đấu trên mặt sân cỏ ở s-Hertogenbosch, Hà Lan, anh từng tung ra 24 cú ace trong trận gặp Daniil Medvedev. Và năm ngoái tại Mỹ Mở rộng, anh ghi 23 cú ace trước Lorenzo Musetti.

Hoàng Thông tổng hợp