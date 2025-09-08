Alcaraz: 'Tôi gặp Sinner còn nhiều hơn người nhà'

MỹCarlos Alcaraz đùa rằng Jannik Sinner là đối thủ khó chịu đến mức dự giải đấu nào cũng phải gặp nhau để tranh danh hiệu, sau khi thắng Mỹ Mở rộng tối 7/9.

"Jannik là đối thủ tuyệt vời", Alcaraz mở màn bài phát biểu trong lễ trao giải, nơi anh nhận cup Mỹ Mở rộng lần thứ hai. "Tôi gặp cậu còn nhiều hơn người thân trong gia đình. Chúng ta đã chia sẻ khoảnh khắc trên sân, trong phòng thay đồ, sân tập... hầu như mọi nơi. Xin chúc mừng cậu đã có mùa giải xuất sắc, bên cạnh đội ngũ xuất sắc".

Alcaraz thắng Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 sau chưa đầy ba giờ thi đấu. Trước đó, anh thắng đối thủ Italy ở chung kết Roland Garros và Cincinnati Masters, thua chung kết Wimbledon. Vì đứng đầu bảng điểm ATP Tour, cả hai gần như chỉ gặp nhau ở chung kết. Đầu mùa giải, họ từng tập huấn chung và nhiều lần chia sẻ sân tập.

"Tôi thực sự căng thẳng khi bước vào sân", Alcaraz nói thêm. "Nhưng khi bắt đầu thi đấu, tôi cảm thấy đây là một trận bình thường. Có lẽ vì đã quá quen với việc gặp Sinner".

Alcaraz (phải) và Sinner trên bục nhận giải ở Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Alcaraz tri ân đội ngũ huấn luyện, xem họ như gia đình thứ hai. Anh nói: "Thành công của tôi cũng là của đội ngũ. Cảm ơn vì mọi nỗ lực cả trong và ngoài sân". HLV Juan Carlos Ferrero và các thành viên huấn luyện gắn bó với Alcaraz từ trước khi anh chơi chuyên nghiệp. Họ cùng nhau giành sáu Grand Slam trong 23 danh hiệu lớn nhỏ - thành tích sánh ngang huyền thoại đồng hương Rafael Nadal ở cùng độ tuổi.

Alcaraz có thể trở thành người trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam nếu thắng Australia Mở rộng năm tới – nơi Sinner đã thống trị hai mùa gần nhất. Trong các huyền thoại, Nadal hoàn tất bộ sưu tập sớm nhất ở tuổi 24.

Khi nói chuyện với kênh truyền hình quê nhà Movistar Plus sau trận chung kết Mỹ Mở rộng, Alcaraz nói chân anh đã run lên khi thực hiện cú giao bóng cuối cùng. "Ký ức về cú giao khi đấu Casper Ruud ở trận chung kết 2022 ùa về", anh nói. "Tôi cảm thấy mình có thể tái hiện nó và đúng như vậy, nó đã trở lại để giúp tôi giành cúp".

Alcaraz sẽ lên số một thế giới khi bảng điểm cập nhật tuần tới, chấm dứt chuỗi 65 tuần thống trị của Sinner. Hai tay vợt sẽ còn tranh tài ở những sự kiện lớn cuối năm, như Thượng Hải Masters, Paris Masters và ATP Finals.

Vy Anh