Alcaraz: 'Tôi còn lâu mới bằng Djokovic, Nadal, Federer'

Nhà vô địch Australia Mở rộng 2026 Carlos Alcaraz cho rằng anh chưa đạt đến đẳng cấp của nhóm "Big 3" huyền thoại trong làng quần vợt.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha Marca hôm 4/2, Alcaraz được hỏi liệu anh có thể thi đấu ở đẳng cấp như đàn anh Novak Djokovic khi đạt đến tuổi 38 hay không. "Tôi không nghĩ về điều đó," Alcaraz nói. "Tôi hy vọng khi đến độ tuổi đó, tôi vẫn có thể cạnh tranh với các tay vợt trẻ và vẫn được chơi ở các trận chung kết Grand Slam".

Tay vợt số 1 thế giới giành danh hiệu Australia Mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp hôm 1/2, sau khi đánh bại Djokovic trong trận chung kết dài bốn set. Ở tuổi 22, Alcaraz trở thành tay vợt nam trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở giành đủ cả bốn danh hiệu Grand Slam khác nhau.

Alcaraz, chủ nhân 7 Grand Slam, cũng được hỏi liệu anh đã sánh ngang với những Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer hay chưa, xét trên những thành tích và kỷ lục của anh ở độ tuổi còn rất trẻ.

"Không, tôi còn cách rất xa họ", Alcaraz trả lời. "Tôi chỉ có thể nói rằng mình ở cùng đẳng cấp với họ nếu tôi có một sự nghiệp dài 20 hoặc 22 năm và giành được những danh hiệu lớn mùa này qua mùa khác. Đó là điều tôi đang hướng tới".

Alcaraz (trái) và Djokovic ở chung kết Australia Mở rộng 2026, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 1/2. Ảnh: Reuters

Khoảng cách giữa hai tay vợt vào chung kết Grand Slam đầu năm cuối tuần qua là 16 tuổi, trong đó Djokovic chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là bước sang tuổi 39. Djokovic hiện đang giữ kỷ lục nhiều Grand Slam nhất mọi thời với 24 lần vô địch, trong khi Nadal và Federer lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với 22 và 20 danh hiệu.

"Bạn phải làm việc để tiến gần nhất có thể, hoặc thậm chí bắt kịp họ. Nhưng để nói rằng tôi ở cùng đẳng cấp, thì vẫn còn rất nhiều năm phía trước', Alcaraz nói thêm. "Tôi đang phá một số kỷ lục rất quan trọng, nhưng những gì ba người họ đạt được thì gần như là không thể chạm tới".

Ngoài chức vô địch Australia Mở rộng, Alcaraz còn giành được hai danh hiệu ở mỗi giải Grand Slam còn lại: Mỹ Mở rộng (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) và Roland Garros (2024, 2025). Tay vợt Tây Ban Nha cũng nói về thử thách của việc tận hưởng từng khoảnh khắc trong quần vợt.

"Đặc thù của quần vợt là các giải đấu diễn ra tuần này qua tuần khác, và rất khó để ngồi lại suy ngẫm về những gì bạn đã đạt được", Alcaraz nói. "Hai tuần ở Melbourne rất căng thẳng, đầy cảm xúc và đòi hỏi cao về mặt tinh thần. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi phục tốt nhất có thể để tiếp tục chặng đường phía trước. Hiện tại, tôi chỉ muốn dừng lại, về nhà, nghỉ ngơi và xem cơ thể cũng như tinh thần bản thân ra sao trong những ngày tới".

Vy Anh