Alcaraz thấy may mắn khi Djokovic rút lui

Tay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz thừa nhận thích thi đấu với Lorenzo Musetti hơn là Novak Djokovic, người đã rút khỏi ATP Finals vào giờ chót.

Theo Alcaraz, với đẳng cấp và kinh nghiệm bảy lần vô địch, Djokovic sẽ là đối thủ đáng gờm tại ATP Finals nếu góp mặt. Tuy nhiên, ngôi sao 38 tuổi rút lui với lý do chấn thương vai, sau khi trải qua trận chung kết Athens Mở rộng dài ba giờ với Lorenzo Musetti. Với vị trí số 9 thế giới, tay vợt Italy nhận vé từ đàn anh và lần đầu dự giải đấu danh giá trên sân nhà.

"Thành thật mà nói, tôi thích đấu với Musetti hơn. Tôi không muốn nói dối", Alcaraz chia sẻ trong cuộc phỏng vấn bên lề ATP Finals ngày 10/11.

Alcaraz (phải) thua Djokovic ở bán kết ATP Finals 2023, tại Turin, Italy. Ảnh: Reuters

Musetti thua Taylor Fritz 3-6, 4-6 ở trận ra quân bảng Jimmy Connors tối 10/11. Trước đó một ngày, Alcaraz khởi đầu bảng này thuận lợi khi hạ Alex de Minaur 7-6, 6-2. Ở lượt trận thứ hai, Alcaraz gặp Fritz lúc 20h hôm nay, còn Musetti đấu De Minaur lúc 3h ngày 12/11, giờ Hà Nội.

"Djokovic chơi sân cứng trong nhà rất tốt", Alcaraz nói thêm về đàn anh Serbia. "Tôi đã thua anh ấy ở bán kết năm 2023 dù đã chơi khá tuyệt. Musetti hoàn toàn xứng đáng có mặt ở đây sau một năm thi đấu ấn tượng. Cậu ấy thể hiện đẳng cấp cao và chúng ta sẽ chờ xem cậu ấy thích nghi như thế nào. Vấn đề duy nhất của Musetti là kinh nghiệm ở giải đấu này".

Alcaraz thắng sáu trong bảy lần gặp Musetti. Trận thua duy nhất của anh là ở sân đất nện tại Hamburg năm 2022. Với Fritz, Alcaraz thắng bốn trong năm trận, nhưng trận thua duy nhất đến ở sân cứng trong nhà tại Laver Cup năm nay.

Chiến thắng ở trận ra quân giúp Alcaraz củng cố cơ hội đoạt cup cho tay vợt số một cuối năm, lần đầu tiên kể từ năm 2022. Anh hiện chỉ cần thêm 250 điểm nữa tại Turin để vượt qua đối thủ Jannik Sinner, trong khi mỗi chiến thắng vòng bảng ATP Finals trị giá 200 điểm.

Ở bảng Bjorn Borg, ĐKVĐ Sinner vẫn duy trì phong độ hủy diệt khi thắng Felix Auger-Aliassime 7-5, 6-1 ở ngày ra quân, nâng chuỗi thắng sân cứng trong nhà lên con số 27. Ở trận còn lại của bảng, Alexander Zverev hạ Ben Shelton 6-3, 7-6.

Vy Anh