Alcaraz thắng trận thứ 50 mùa này

Tay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz đánh bại Hamad Medjedovic 6-4, 6-4 tại vòng ba Cincinnati Mở rộng ngày 12/8.

Alcaraz trở thành tay vợt đầu tiên có ít nhất 50 trận thắng trong bốn mùa giải liên tiếp, kể từ Novak Djokovic giai đoạn 2013 đến 2016. Tay vợt Tây Ban Nha cũng nối dài mạch bất bại tại Masters 1000 lên con số 13.

Alcaraz cứu bóng trong trận gặp Medjedovic, trên sân Trung tâm ở vòng ba Cincinnati Mở rộng hôm 12/8. Ảnh: Reuters

Ở trận gặp Medjedovic, Alcaraz tạo bước ngoặt trong set một khi tận dụng break-point ở game 7. Dù phải điều trị cơn đau ở cổ, Medjedovic vẫn chơi tốt trong set hai và thắng game đỡ bóng để cân bằng tỷ số 3-3. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định khiến tay vợt Serbia lại thua ngay game tiếp theo sau những pha bỏ nhỏ bất thành.

Tận dụng thời cơ, Alcaraz hoàn tất ngày làm việc trong 95 phút, với việc chuyển hóa thành công 3/7 điểm break tạo ra. Thất thế hơn Medjedovic về điểm winner (15 so với 25), nhưng Alcaraz lại hạn chế được số lần tự đánh hỏng với 18 lỗi. Phía đối diện, thống kê này của Medjedovic lên tới con số 38.

"Cậu ấy là tay vợt đầy sức mạnh, không dễ để đáp trả những đường bóng nặng như vậy. Hamad giao bóng cũng rất tốt", Alcaraz nói. "Tôi hài lòng với cách mình phòng thủ hôm nay, hầu như tôi đều đánh trả được những pha tấn công của cậu ấy. Tôi biết Hamad không thích di chuyển nhiều, vì thế kế hoạch của tôi là làm cậu ấy phải chạy nhiều nhất có thể".

Tay vợt Italy, Luca Nardi là chướng ngại tiếp theo Alcaraz cần vượt qua để chinh phục danh hiệu Masters 1000 thứ tám trong sự nghiệp. Năm nay, tay vợt Tây Ban Nha đã vô địch hai sự kiện đất nện thuộc cấp độ này tại Monte Carlo và Rome.

Cũng ở vòng ba Cincinnati Mở rộng, Andrey Rublev hạ Alexei Popyrin 6-7, 7-6, 7-5 trong màn "marathon" kéo dài tới ba giờ 30 phút. Alexander Zverev thì đang dẫn Brandon Nakashima 6-4, 5-4 và được cầm giao bóng để khép lại trận đấu, nhưng sấm chớp rồi mưa lớn sau đó khiến toàn bộ ngày thi đấu còn lại của giải phải dừng lại.

Vy Anh