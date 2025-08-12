Sinner gặp sự cố hy hữu ở Cincinnati Mở Rộng

MỹTay vợt số một thế giới Jannik Sinner thắng Gabriel Diallo 6-2, 7-6 ở vòng ba trong ngày Cincinnati Mở rộng gặp sự cố hệ thống điện.

Chuông báo cháy và đèn nháy khẩn cấp đã làm gián đoạn game hai set hai trận Sinner gặp Diallo. Sau vài phút gián đoạn, hai tay vợt đồng ý tiếp tục thi đấu dù hệ thống cảnh báo hỏa hoạn chưa được tắt. Đôi bên hoàn thành 4 điểm số nữa trước khi mọi thứ trên sân trở lại bình thường.

Sinner trong trận gặp Diallo ở vòng ba Cincinnati Mở rộng, tại Ohio, Mỹ hôm 11/8. Ảnh: Reuters

Đây không phải vấn đề duy nhất xảy ra trong ngày thi đấu vừa qua tại Cincinnati. Thực tế Sinner phải lùi thời điểm ra sân do cuộc đọ sức giữa Taylor Fritz và Lorenzo Sonego trước đó bắt đầu muộn hơn dự kiến, vì tổ hợp thi đấu mất điện khoảng 75 phút. Sau khi sự cố được khắc phục, Fritz thắng Sonego 7-6, 7-5.

Nhưng ngày thi đấu vẫn kết thúc trong niềm vui với Sinner. Anh khởi đầu không tốt, bị Diallo dẫn 2-0, trước khi thắng 6 game liên tiếp để lấy set mở màn. Sang set hai, Diallo kéo Sinner vào loạt tie-break và thậm chí tạo ra set-point. Tuy nhiên, tay vợt Canada không tận dụng được rồi thua ngược 6-8.

Cả trận, Diallo có 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng cũng mắc 10 lỗi kép. Phía đối diện, Sinner đạt tỷ lệ giao bóng hai ăn điểm ấn tượng, lên tới 65%. Ngoài ra, chủ nhân của bốn danh hiệu major cũng bỏ túi 20 điểm winner.

Với kết quả này, Sinner nối dài mạch thắng trên sân cứng lên con số 22. Lần gần nhất tay vợt Italy thua ở mặt sân này là thất bại trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết tại Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái.

Cincinnati Mở rộng là sự kiện đầu tiên của Sinner sau chức vô địch Wimbledon. Tay vợt 23 tuổi đã thắng 27/30 trận mùa này và sớm giành quyền tham dự ATP Finals, giải đấu anh là ĐKVĐ. Hiện Sinner cần 10 chiến thắng nữa để cán mốc 300 trận thắng trong sự nghiệp.

Sinner sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu nếu đánh bại Adrian Mannarino ở vòng bốn giải Masters 1000 tại Cincinnati.

Ở nhánh còn lại, Carlos Alcaraz sẽ đấu vòng ba với Hamad Medjedovic lúc 23h30 hôm nay 12/8, giờ Hà Nội. Ở vòng hai, tay vợt số hai thế giới thua một set trước Damir Dzumhur rồi thắng chung cuộc 6-1, 2-6, 6-3. Alcaraz đang có chuỗi 12 trận bất bại ở Masters 1000. Trước đó, tay vợt Tây Ban Nha vô địch liên tiếp cả hai sự kiện thuộc cấp độ này tại Monte Carlo và Rome.

