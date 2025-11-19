Alcaraz rút khỏi VCK Davis Cup

Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz dính chấn thương gân kheo, không thể cùng tuyển Tây Ban Nha dự Davis Cup Finals tại Italy tuần này.

"Tôi bị phù gân kheo bên phải và các bác sĩ khuyến cáo tôi không nên thi đấu", Alcaraz thông báo trên mạng xã hội X ngày 18/11. "Tôi luôn nói rằng khoác áo tuyển Tây Ban Nha là điều tuyệt vời nhất, và tôi thực sự muốn giúp đội tuyển cạnh tranh ở Davis Cup lần này".

Alcaraz nói rằng giờ anh sẽ về nhà với tâm trạng "trĩu nặng". Lo ngại về sức khỏe của tay vợt 22 tuổi đã xuất hiện tuần trước tại ATP Finals khi cơ bắp có dấu hiệu quá tải cùng cơn đau gân kheo. Ở chung kết, Alcaraz thua Jannik Sinner 6-7, 5-7.

Alcaraz được chăm sóc y tế ở trận chung kết với Sinner, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 16/11. Ảnh: Reuters

Thiếu Alcaraz, đội trưởng David Ferrer đành trông cậy vào Jaume Munar, Pablo Carreno Busta và Pedro Martinez ở những trận đơn. Thành viên còn lại của tuyển Tây Ban Nha là chuyên gia đánh đôi Marcel Granollers.

Trước đó, Ferrer quyết định loại Alejandro Davidovich Fokina, số 14 thế giới, khỏi đợt tập trung lần này. Fokina cách đây ít tháng được triệu tập cho vòng loại, nhưng từ chối lên tuyển.

Tại Davis Cup, Alcaraz ra mắt năm 2022, thắng 6 thua 2, gồm năm chiến thắng và một thất bại ở nội dung đơn. Sau khi không thi đấu tại Davis Cup 2023, Alcaraz trở lại đội tuyển năm ngoái, nhưng bị loại ở tứ kết bởi Hà Lan trong lần xuất hiện cuối cùng của Rafael Nadal.

Năm nay, Alcaraz được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Tây Ban Nha đấu CH Séc tại tứ kết. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra, và "Carlitos" vẫn phải chờ để có lần đầu vô địch Davis Cup. Alcaraz từng thổ lộ một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong sự nghiệp là đăng quang tại Davis Cup.

Như vậy, vòng chung kết Davis Cup 2025 sẽ vắng bóng cả hai tay vợt hàng đầu thế giới. Tháng trước, đội trưởng Italy, Filippo Volandri xác nhận tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner không góp mặt ở vòng chung kết Davis Cup 2025 tại quê nhà. Đội hình của ĐKVĐ Italy sẽ gồm Lorenzo Musetti là gương mặt chủ lực, cùng với Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli và Andrea Vavassori.

Về mặt cá nhân, Alcaraz khép lại mùa giải năm nay ở vị trí số một thế giới. Anh giành 8 danh hiệu, nhiều nhất trên ATP Tour năm 2025, bao gồm hai Grand Slam (Roland Garros và Mỹ Mở rộng), ba danh hiệu ATP Masters 1000 (Monte Carlo, Rome và Cincinnati) và ba ATP 500 (Rotterdam, Queen’s Club và Tokyo). Ngôi sao 22 tuổi cũng là tay vợt đương đại thứ hai có nhiều hơn một lần kết thúc năm ở vị trí số 1, cùng với Novak Djokovic (8 lần).

Vy Anh