Alcaraz lập kỷ lục giành trọn bộ Grand Slam

AustraliaChiến thắng trước Novak Djokovic ở chung kết Australia Mở rộng 2026 giúp Carlos Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch cả bốn Grand Slam đơn nam.

Ở tuổi 22 và 272 ngày, Alcaraz hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam khi lần đầu đăng quang tại Melbourne, trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử đơn nam làm được điều này. Kỷ lục cũ thuộc về Don Budge, ở tuổi 22 và 363 ngày, từ năm 1938.

Carlos Alcaraz buông vợt, nằm ngửa ra sân khi vô địch Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia tối 2/1/2026. Ảnh: Reuters

Danh hiệu Australia Mở rộng 2026 cũng giúp tay vợt Tây Ban Nha trở thành người thứ chín trong lịch sử quần vợt nam giành trọn bộ Grand Slam, và là người thứ sáu trong Kỷ nguyên Mở, sau Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Trước năm nay, Australia Mở rộng là mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp của Alcaraz. Tay vợt số một thế giới từng hai lần vô địch Roland Garros (2024, 2025), đoạt hai Wimbledon (2023, 2024) và hai Mỹ Mở rộng (2022, 2025). Chiến thắng tối 1/2 giúp Alcaraz nâng thành tích lên 7 Grand Slam, đồng thời trở thành tay vợt trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở chạm mốc này, vượt qua Borg - người giành danh hiệu major thứ bảy khi gần 23 tuổi.

Ở trận chung kết, Alcaraz đánh bại Djokovic với tỷ số 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 sau gần 4 giờ thi đấu trên sân Rod Laver. Djokovic 38 tuổi, hướng tới danh hiệu Australia Mở rộng thứ 11 và Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, nhưng không thể đấu lại sức trẻ và tài năng của Alcaraz. Đây là lần thứ ba Alcaraz thắng Djokovic trong một trận chung kết Grand Slam, sau hai lần liên tiếp tại Wimbledon.

Hành trình tới ngôi vương của Alcaraz tại Australia Mở rộng 2026 cũng ghi nhận những con số đáng chú ý khác. Tay vợt người Tây Ban Nha trải qua trận bán kết kéo dài 5 giờ 27 phút trước Alexander Zverev, dài nhất trong sự nghiệp của anh tại Grand Slam. Chiến thắng trước Djokovic còn giúp Alcaraz trở thành tay vợt thứ hai của Tây Ban Nha vô địch Australia Mở rộng, sau Rafael Nadal các năm 2009 và 2022.

Tại Kỷ nguyên Mở, Alcaraz hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sớm hơn đáng kể so với những huyền thoại đi trước. Roger Federer hoàn tất cột mốc này ở tuổi 27 và 303 ngày, Rafael Nadal ở tuổi 24 và 102 ngày, còn Djokovic ở tuổi 29 và 15 ngày. Alcaraz làm điều đó khi mới trải qua 20 lần dự vòng đấu chính tại các giải Grand Slam.

Alcaraz cũng nâng số danh hiệu lớn trong sự nghiệp lên con số 15. Thống kê này bao gồm các danh hiệu Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000 và huy chương vàng Olympic đơn nam. Với 15 danh hiệu lớn sau 56 giải đã tham dự, Alcaraz đạt tỷ lệ trung bình một danh hiệu lớn sau mỗi 3,7 giải, chỉ xếp sau Djokovic (3,3) và Nadal (3,5) trong lịch sử quần vợt nam.

Trong các tay vợt nam giành nhiều Grand Slam nhất Kỷ nguyên Mở, Alcaraz cùng đứng thứ bảy với John McEnroe và Mats Wilander. Anh vừa vượt qua Boris Becker và Stefan Edberg - những người kết thúc sự nghiệp ở sáu Grand Slam.

Alcaraz còn nâng tỷ số Grand Slam với kình địch Sinner lên 7-4. Tay vợt 24 tuổi người Italy cũng chỉ cần vô địch Pháp Mở rộng là hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam giống Alcaraz. Grand Slam tiếp theo cũng chính là Pháp Mở rộng, từ 18/5 đến 9/6.

Hoàng An (theo ATP)