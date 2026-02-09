Alcaraz hướng đến cột mốc tỷ phú sau Federer

Những danh hiệu lớn liên tiếp giúp Carlos Alcaraz nâng cấp thương hiệu cá nhân và được kỳ vọng trở thành tay vợt tỷ phú tiếp theo, sau huyền thoại Roger Federer.

Đánh bại Novak Djokovic ở chung kết Australia Mở rộng 2026 hồi đầu tháng, Alcaraz thu về 2,8 triệu USD, qua đó tăng tổng tiền thưởng sự nghiệp lên 62,8 triệu USD. Thành công lớn trên sân đấu đưa Alcaraz trở thành một trong những VĐV có khả năng tiếp thị mạnh nhất thế giới.

"Ở khía cạnh sức mạnh thương mại, Alcaraz đang trên đỉnh. Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của mọi nhãn hàng, một nhà vô địch Career Grand Slam (sưu tập trọn bộ 4 Grand Slam khác nhau) ở tuổi 22, trong thời đại số mà 'Big 3' chưa từng trải qua", chuyên gia marketing Jack Kenney-Herbert nói trên trang Tennis365 hôm 8/2. "Việc cậu ấy được đồn đoán có logo riêng với Nike cho thấy Carlos đã nâng vị thế lên tầm cao mới, một biểu tượng toàn cầu thực thụ".

Alcaraz nâng chiếc cup Norman Brookes - danh hiệu cho nhà vô địch đơn nam Australia Mở rộng, tại Melbourne, hôm 2/2/2026. Ảnh: Reuters

Dựa trên tuổi tác và khối tài sản hiện tại Alcaraz sở hữu, ông Kenney-Herbert cho rằng giá trị thương hiệu của tay vợt sinh năm 2003 đang lên cao hơn bao giờ hết và dự đoán Carlitos sẽ vượt qua mức thu nhập truyền thống. Ngoài ra, Alcaraz được dự đoán sẽ vươn xa khỏi làng quần vợt, trở thành VĐV được săn đón nhất trên thị trường quảng cáo thể thao.

"Nếu Alcaraz duy trì sự thống trị thêm 5 năm nữa, đồng thời tiếp tục hợp tác cũng như đầu tư khôn ngoan bên ngoài sân đấu, cậu ấy sẽ không chỉ thâu tóm các danh hiệu mà còn gia tăng đáng kể khối tài sản", ông Kenney-Herbert nói thêm. "Alcaraz đang đi đúng lộ trình để sánh ngang Roger Federer: trở thành tỷ phú USD thứ hai của làng quần vợt".

Ngoài Nike, Alcaraz còn bắt tay với nhiều thương hiệu lớn như Rolex, Babolat, BMW, Calvin Klein, Louis Vuitton và Evian. Nhiều nguồn tin khẳng định những khoản tài trợ từ các nhãn hàng đã đổ vào tài khoản Alcaraz hơn 35 triệu USD riêng trong năm 2025. Forbes dự tính khối tài sản của Carlitos rơi vào khoảng 42,3 triệu USD, và có thể tăng đến 85 triệu USD trong năm nay.

Với Federer, việc khép lại kỷ nguyên với Nike giúp cựu tay vợt Thụy Sĩ có cơ hội trở thành cổ đông của hãng thời trang On. Nhờ Federer làm đại sứ, thương hiệu này ngày càng lớn mạnh, ước tính giá trị lên đến 20 tỷ USD. Điều này cũng giúp Federer, với cổ phần tại On, được hưởng lợi. Nếu chỉ xét về tiền thưởng thi đấu, Federer có 130,6 triệu USD, đứng thứ ba mọi thời, sau Rafael Nadal (135 triệu) và Djokovic (192,6 triệu).

Vy Anh