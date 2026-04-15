Alcaraz chấn thương vẫn thắng trận ra quân Barcelona Mở rộng

Tây Ban NhaTay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz đau cổ tay và cánh tay phải trong trận thắng Otto Virtanen 6-4, 6-3, ở vòng một Barcelona Mở rộng.

Ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà mùa này, Alcaraz phải cần tới hỗ trợ y tế cuối set một. Sau khi được bác sĩ xoa bóp cổ tay và cánh tay phải, tay vợt Tây Ban Nha trở lại sân, tiếp tục thi đấu và không có dấu hiệu nào cho thấy anh khó chịu về thể trạng.

Alcaraz trong trận gặp Virtanen ở vòng một Barcelona Mở rộng, trên sân Pista Nadal, Barcelona, Tây Ban Nha hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Trước đó, Alcaraz gặp nhiều khó khăn khi đối thủ chơi quyết tâm với tâm lý thoải mái. Tinh thần không có gì để mất đó, cùng việc Alcaraz tự đánh hỏng tới 23 lần trong set một, giúp Virtanen tạo dựng thế trận ngang ngửa. Tuy nhiên, tay vợt Phần Lan lại không giữ được game giao bóng cuối cùng của set đấu.

Bung hết sức nhưng vẫn thua, Virtanen dần đánh mất sự tự tin, dẫn đến hiệu quả trong lối chơi giảm sút. Bên kia lưới, Alcaraz đánh an toàn hơn thay vì chơi quyết liệt và cởi mở như set đầu. Điều này giúp anh hạn chế đánh hỏng và chỉn chu hơn khi cơ hội tới. Alcaraz tận dụng thành công toàn bộ ba break-point tạo ra trong set hai để đi đến thắng lợi chung cuộc.

Trong trận đấu hôm 14/4, Alcaraz và Virtanen cùng sở hữu 11 winner và gần tương đương lỗi tự đánh hỏng (32 so với 33 lần). Trong ngày mà hai tay vợt giao bóng một không quá tốt, sự khác biệt đến ở giao bóng hai ăn điểm. Ở thông số này, tay vợt Tây Ban Nha nhỉnh hơn hẳn đối thủ số 130 thế giới, với tỷ lệ thành công là 55% (so với 30%).

"Thật tuyệt khi được trở lại đây và thắng trận trước các khán giả Barcelona. Điều này có ý nghĩa rất lớn", Alcaraz phát biểu sau trận đấu dài 85 phút. "Tôi mới tập một buổi vào sáng nay để làm quen với điều kiện thi đấu, vốn khá khác biệt với Monte Carlo. Nhìn chung, tôi hài lòng với cách bản thân thi đấu".

Đối thủ của Alcaraz ở vòng hai là Tomas Machac, người hạ Sebastian Baez 2-6, 6-4, 6-1. Trong quá khứ, Alcaraz từng hai lần vô địch Barcelona Mở rộng các năm 2022 và 2023. Ở sự kiện đầu tiên của mùa đất nện, tay vợt 22 tuổi không thể bảo vệ ngôi vương Monte Carlo Masters sau khi thua Jannik Sinner tại chung kết.

Vy Anh