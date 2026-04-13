Alcaraz: 'Tôi thua Sinner ở những thời điểm quan trọng'

MonacoCarlos Alcaraz tâm phục khẩu phục sau khi thua ở chung kết Monte Carlo Masters và mất vị trí số một thế giới vào tay chính đối thủ Jannik Sinner.

Alcaraz từ lâu được xem như "tay vợt của những trận cầu lớn" trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Tay vợt 22 tuổi hoàn tất Career Grand Slam tại Australia Mở rộng và sở hữu tám danh hiệu ATP Masters 1000. Tuy nhiên, anh không thể đạt phong độ cao nhất trong trận gặp kình địch Sinner hôm 12/4, để thua 6-7(5), 3-6.

"Tôi nghĩ ở những thời điểm quan trọng, những điểm số then chốt, tôi đã không chơi tốt", Alcaraz nói sau trận đấu. "Tôi có rất nhiều cơ hội trong trận nhưng không tận dụng được. Rất nhiều game trả giao, tôi gây sức ép với những điểm như 15-30, 0-30. Ở loạt tie-break set đầu, tôi chơi không tốt và anh ấy đã đánh cực kỳ xuất sắc ở những thời điểm quyết định".

Alcaraz (trái) và Sinner, ở chung kết Monte Carlo Masters, trên sân Rainier III, Monte Carlo Country Club, Monaco hôm 13/4. Ảnh: Reuters

Trong điều kiện gió mạnh trên sân Rainier III, Alcaraz đều tận dụng break-point trước ở cả hai set nhưng không thể thắng set nào. Anh mắc lỗi giao bóng kép tai hại ở set-point trong loạt tie-break set đầu, sau đó để mất lợi thế dẫn 3-1 ở set hai và kết thúc trận đấu với 45 lỗi tự đánh hỏng.

"Tôi nghĩ hôm nay điều kiện thi đấu rất khó khăn. Bình thường tôi chơi tốt khi có nhiều gió, nhưng hôm nay gió rất khó chịu vì không thổi theo một hướng cố định", Alcaraz nói thêm. "Nó xoáy liên tục, điểm này thì gió hỗ trợ, điểm tiếp theo lại hoàn toàn ngược lại. Rất khó để đọc được hướng gió".

Sinner hiện rút ngắn thành tích đối đầu xuống 7-10 và nâng thành tích trên sân đất nện lên 3-2 trước Alcaraz. Tay vợt Tây Ban Nha từng đánh bại Sinner ở các trận chung kết Roland Garros và Rome năm ngoái, trong đó có trận thắng lịch sử tại đất nện ở Paris khi cứu ba championship-point, nên anh không bất ngờ với phong độ của đối thủ.

"Chúng ta đã thấy trình độ của Jannik trên sân đất nện và anh ấy đang tiến bộ qua từng năm", Alcaraz nhận xét. "Anh ấy đang đạt đến một đẳng cấp rất cao trên mặt sân này. Tôi không hề bất ngờ, vì năm ngoái ở Roland Garros chúng ta đã thấy anh ấy chơi tốt thế nào".

Alcaraz rời Monte Carlo với thành tích 21 thắng - 3 thua trong mùa giải và sẽ tiếp tục thi đấu tại giải ATP 500 ở Barcelona tuần này.

Alcaraz (trái) chúc mừng Sinner, sau chung kết Monte Carlo Masters, trên sân Rainier III, Monte Carlo Country Club, Monaco hôm 13/4. Ảnh: Reuters

Sinner thì thừa nhận anh chưa thể tin vào chiến thắng, sau khi giành danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên trên sân đất nện, đồng thời trở lại vị trí số một trên bảng điểm ATP.

"Tôi bất ngờ theo một cách tích cực, và chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với tôi," Sinner chia sẻ. "Tôi vẫn cần thêm một chút thời gian để nhận ra điều gì đã xảy ra. Mỗi ngày tôi thức dậy đều cố gắng cải thiện bản thân và trở thành một tay vợt tốt hơn. Chúng tôi làm việc từng ngày, cố gắng đối phó với từng đối thủ, vì tôi không chơi cùng một kiểu tennis trước tất cả. Chúng tôi thay đổi những chi tiết rất nhỏ".

Với chức vô địch tại Monte Carlo, Sinner trở thành tay vợt thứ hai sau Novak Djokovic giành ba danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong một mùa giải. Tay vợt Italy hiện có thành tích 24 thắng - 2 thua trong năm 2026.

"Chung kết Monte Carlo là một trận đấu tốt từ cả hai phía", Sinner nói thêm. "Sẽ có những chi tiết nhỏ mà cậu ấy cải thiện cho lần gặp tiếp theo, và tôi phải sẵn sàng cho điều đó".

Vy Anh