Alcaraz bị chê nghe lời bố

Cựu số một thế giới Yevgeny Kafelnikov chỉ trích Carlos Alcaraz khi để người cha can thiệp vào việc chia tay HLV Juan Carlos Ferrero.

"Sai lầm lớn nhất là để gia đình tác động vào chuyện chuyên môn. Từ những gì tôi được nghe, đã có mâu thuẫn lớn giữa Ferrero và bố của Alcaraz. Những tình huống kiểu như này luôn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tay vợt", Kafelnikov nói. "Tôi không biết tại sao Carlos không bảo vệ Ferrero với những thành công họ đã trải qua cùng nhau. Cậu ấy đã trưởng thành và nên tự đưa ra quyết định. Đó là điều khiến tôi thất vọng".

Alcaraz (trái) và cha anh, ông Gonzalez mừng chức vô địch Cinch Championships, ở London, Anh năm 2023. Ảnh: Reuters

Chưa đầy hai tuần trước, Alcaraz khiến làng banh nỉ dậy sóng khi thông báo chia tay HLV Ferrero. Ngoài mối quan hệ bị rạn nứt với ông Carlos Alcaraz Gonzalez, báo chí Tây Ban Nha còn khẳng định Ferrero chỉ có 48 giờ đồng hồ để quyết định về lời đề nghị gia hạn từ phía đại diện của Alcaraz đưa ra. Cảm thấy không được tôn trọng cùng những bất đồng về lương thưởng, đôi bên đành đường ai nấy đi.

"Alcaraz mới 22 tuổi, cậu ấy có tài năng, danh tiếng và sức hút cả trong lẫn ngoài sân đấu. Vì vậy, chẳng dễ gì chỉ bảo hay muốn một người như vậy nghe theo ý mình. Ferrero có lẽ nhìn thấy điều đó, muốn Alcaraz phải tách bạch chuyện thi đấu và ồn ào bên ngoài sân đấu, từ đó dẫn đến bất đồng quan điểm", Kafelnikov phân tích. "Dĩ nhiên bạn không biết rõ điều gì thực sự diễn ra bên trong, nhưng tôi biết Ferrero là người cực kỳ chuyên nghiệp, ông ấy luôn muốn học trò duy trì thể trạng và phong độ tốt nhất".

Chủ nhân 6 danh hiệu Grand Slam Alcaraz chưa có thêm phản hồi nào ngoài đôi dòng tri ân tới thầy cũ trên mạng xã hội. Bản thân tay vợt sinh năm 2003 không phải người nói chuyện trực tiếp với Ferrero trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng. Có thông tin cho rằng, việc Ferrero đưa ra yêu cầu khắt khe hơn về giờ giấc và tính kỷ luật là một trong những nguyên do khiến Alcaraz không hài lòng.

"Tại sao phải kết thúc sự hợp tác đang hạnh phúc? Ít nhất nhìn bề ngoài, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ chia tay khi đã cùng nhau vô địch Grand Slam và lên số một thế giới. Tôi chắc chắn bố của Carlos có liên quan lớn đến sự sụp đổ trong mối quan hệ này", Kafelnikov nói thêm. "Tôi nghĩ điều đầu tiên HLV mới sẽ hỏi là liệu gia đình có chấp nhận đứng sang một bên về vấn đề chuyên môn không? Cha mẹ có thể di chuyển, cổ vũ tay vợt trên khán đài, nhưng họ không phải người đại diện. Tôi không chắc có HLV nào chấp nhận chuyện đó".

Kafelnikov, 51 tuổi, là huyền thoại quần vợt Nga. Chức vô địch Roland Garros 1996 và Australia Mở rộng 1999 góp phần đưa ông lên vị trí số một thế giới vào tháng 5/1999. 20 năm sau, Kafelnikov được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Quần vợt.

Vy Anh