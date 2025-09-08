HLV Ferrero: 'Alcaraz như tắc kè hoa'

Theo HLV Juan Carlos Ferrero, dù đã đạt đến trạng thái hoàn hảo khi vô địch Mỹ Mở rộng, học trò Carlos Alcaraz vẫn còn dư địa để phát triển nhờ "sự đa dạng" so với Jannik Sinner.

- Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của Alcaraz ở chung kết Mỹ Mở rộng 2025?

- Cậu ấy đã cống hiến 100%, điều tưởng dễ nói nhưng rất khó thực hiện. Trận đấu hôm nay của cậu ấy thật sự hoàn hảo. Tôi nghĩ Carlos đã chơi rất quyết liệt, luôn cố gắng chủ động và gây áp lực trước khi Jannik kịp làm điều tương tự. Đó là một trong những chìa khóa của trận đấu.

Biểu cảm của Alcaraz sau một pha bóng bền với Jannik Sinner trong trận chung kết Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: AP

- Khác biệt giữa hay tay vợt trong trận này là gì?

- Cả hai đều đánh bóng rất nhanh và người đánh trước thường chiếm ưu thế trong các điểm số. Carlos có lẽ đa dạng hơn trong lối chơi, với những cú cắt bóng, những lần lên lưới mà Jannik không có, và điều này đã giúp ích rất nhiều trong cách cậu ấy đối phó với Jannik, làm thay đổi cục diện trận đấu.

- Ông và Alcaraz đã rút ra những bài học gì từ thất bại trước Sinner ở chung kết Wimbledon để chuẩn bị cho trận đấu này?

- Điều tuyệt vời nhất ở Carlos là cậu ấy như tắc kè hoa: bạn có thể yêu cầu bất kỳ điều gì trong trận đấu, cậu ấy sẽ thích nghi và hoàn thành mọi thứ. Chúng tôi đã xem lại các trận đấu, cả Roland Garros khi cậu ấy thắng, lẫn Wimbledon khi cậu ấy thua, để tìm ra những điểm nhỏ và yêu cầu Carlos cải thiện một số kỹ năng mới cho các trận đấu tiếp theo với Jannik.

Chúng tôi đã cùng tập luyện trong 15 ngày, tập trung cao độ vào những chi tiết này. Chỉ trong 10 ngày, Carlos đã tiến bộ đáng kể. Chúng tôi biết rằng trên mặt sân cứng, Jannik rất khó chơi. Tôi nghĩ chính việc nghiên cứu và tập luyện đó đã giúp Carlos rất nhiều vì cậu ấy nhận ra mình cần cải thiện nhiều thứ.

- Alcaraz tự nhận trưởng thành hơn tại Mỹ Mở rộng năm nay. Điều gì đã thay đổi ở cậu ấy?

- Tôi không nghĩ Carlos thay đổi nhiều, mà cậu ấy chỉ đang trưởng thành hơn. Đó cũng là lẽ bình thường khi bạn lớn lên, theo quy luật tự nhiên của cuộc sống. Chúng tôi biết rất rõ những gì cậu ấy cần cải thiện cả trên sân lẫn ngoài sân. Và tôi nghĩ cậu ấy trưởng thành hơn trong việc nhận ra rằng bản thân vẫn còn những khía cạnh có thể tiếp tục hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.

Alcaraz chạy đỡ bóng trong trận chung kết Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: AP

- Alcaraz đã thay đổi kỹ thuật giao bóng. Điều này giúp cải thiện lối chơi của cậu ấy đến mức nào?

- Thay đổi này bắt đầu khi chúng tôi chuẩn bị cho Australia Mở rộng. Tháng 12/2024, chúng tôi quyết định điều chỉnh một chút kỹ thuật giao bóng của Carlos. Chúng tôi biết cần thời gian để nó thực sự hiệu quả trên sân. Tôi nghĩ bây giờ là lúc cậu ấy tiến bộ rõ rệt nhất ở kỹ thuật này, và nó đã thực sự giúp ích. Tại Cincinnati và Mỹ Mở rộng, tôi nghĩ cú giao bóng là một trong những mấu chốt để cậu ấy vô địch các giải đấu này.

- Ông nghĩ gì về sự cạnh tranh giữa Sinner và Alcaraz, và liệu sự thống trị hiện tại của họ có thể sánh ngang với bộ ba Roger Federer - Rafa Nadal - Novak Djokovic?

- 20 năm trước, với Roger, Rafa và Novak, không ai có thể dự đoán mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Thật khó để so sánh. Nếu phải trả lời ngay bây giờ, tôi sẽ nói rằng đúng, cuộc cạnh tranh giữa Carlos và Jannik thuộc tầm cỡ đó. Nhưng ai biết được liệu trong tương lai, một tay vợt khác có thể nổi lên và cạnh tranh cho những danh hiệu lớn?

Hoàng Thông (theo L'Équipe)