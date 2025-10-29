Alcaraz: 'Ai cũng có một ngày tồi tệ'

PhápTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz thừa nhận bản thân giàu năng lượng khi dự Paris Masters, nhưng vẫn chơi dưới khả năng và thua Cameron Norrie ở trận ra quân hôm 28/10.

"Tôi thấy không ổn ngay cả khi thắng set đầu", Alcaraz nói về thất bại 6-4, 3-6, 4-6 trên mặt sân cứng trong nhà vốn không phải sở trường.

"Không có gì để tiếc nuối trận này, dù tôi thua ngược", anh nói thêm. "Norrie đã chơi rất tốt. Về phía tôi, rõ ràng cảm giác bóng có vấn đề, tôi không cảm thấy gì cả. Mọi thứ đều tồi tệ và thất vọng. Tốt nhất là quên màn trình diễn này đi".

Alcaraz thất vọng sau một điểm thua trước Norrie, trên sân Trung tâm ở tổ hợp La Defense, Paris, Pháp hôm 28/10. Ảnh: Reuters

Alcaraz mắc 54 lỗi tự đánh hỏng cả trận, gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp độ cũng như di chuyển trên sân Trung tâm ở La Defense Arena. Những sự kiện trong nhà trên mặt sân cứng chưa bao giờ là địa điểm yêu thích của tay vợt Tây Ban Nha. Phải tới đầu năm nay, Alcaraz mới giành chức vô địch đầu tiên ở mặt sân này tại Rotterdam.

Trước khi thua Norrie, Alcaraz đã đoạt liền ba danh hiệu kể từ khi thua chung kết Wimbledon. Mạch trận của anh dừng lại sau Nhật Bản Mở rộng vì chấn thương, dẫn tới việc lỡ Thượng Hải Masters. Alcaraz sau đó dự giải biểu diễn Six Kings Slam và thua Sinner ở chung kết.

"Tôi chưa tìm ra giải pháp để chơi ở đây", tay vợt 22 tuổi nói. "Tôi giàu năng lượng sau thời gian nghỉ dưỡng sức ở quê nhà. Tôi cũng tập nhiều ngày ở đây để chuẩn bị, nhưng mọi thứ đã kết thúc rất nhanh. Mục tiêu của tôi là tập trung tối đa cho ATP Finals và Davis Cup".

Theo Alcaraz, mặt sân ở Paris Masters chậm hơn nhiều giải đấu khác: "Điều này đáng lẽ có lợi cho tôi, nhưng tôi lại không tìm được chiến lược phù hợp. Tôi mắc rất nhiều lỗi ở bóng một vì quá vội vàng".

Việc thua sớm ở Paris khiến Alcaraz gặp nhiều khó khăn hơn để giữ số một thế giới trong những tuần cuối mùa. Sau khi bị trừ 90 điểm, anh còn 11.250 điểm, hơn Sinner 710 điểm. Tay vợt Italy năm ngoái không dự Paris Masters, do đó có thể giành tối đa 1.000 điểm để lấy lại số một thế giới từ tay Alcaraz.

Cơ hội của Alcaraz còn nhiều tại ATP Finals, bởi Sinner là ĐKVĐ giải này, còn Alcaraz chỉ bảo vệ 200 điểm. Nếu Sinner vô địch Paris Masters, Alcaraz cần thắng ba trận vòng bảng ATP Finals để giữ ngôi vị trên đỉnh thế giới.

Vy Anh