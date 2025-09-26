Busquets giải nghệ cuối năm nay

Tiền vệ vô địch World Cup 2010, Sergio Busquets thông báo treo giày cuối mùa giải 2025 của Inter Miami, ở tuổi 37.

Quyết định này sẽ khép lại gần hai thập kỷ sự nghiệp đỉnh cao của Busquets, từ những ngày đầu dưới thời Pep Guardiola ở Barca đến hành trình cuối cùng bên cạnh Lionel Messi, Jordi Alba và Luis Suarez tại Mỹ.

"Tôi hạnh phúc, tự hào và biết ơn vì tất cả. Đây sẽ là những tháng cuối cùng tôi còn ở trên sân cỏ", Busquets chia sẻ trong video đăng trên trang cá nhân.

Sergio Busquets trong trận Inter Miami gặp New York City trên sân Citi Field, quận Queens, thành phố New York, Mỹ tối 24/9/2025. Ảnh: Imagn

Năm 2008, ở tuổi 20, Busquets được Guardiola đưa lên đội một Barca. Anh nhanh chóng trở thành mảnh ghép không thể thiếu ở hàng tiền vệ, chơi giữa Xavi và Andres Iniesta, làm nền cho Messi tỏa sáng. Trong 15 năm phụng sự sân Camp Nou, Busquets cùng đồng đội giành ba Champions League, chín La Liga, bảy Cup Nhà vua cùng hàng loạt danh hiệu khác.

Busquets không ghi nhiều bàn hay tạo ra những pha bóng hào nhoáng, nhưng lại nổi bật bởi khả năng đọc trận đấu, giữ nhịp và thu hồi bóng. Sự bền bỉ và ổn định của anh giúp Barca nhiều lần áp đảo đối thủ nhờ khả năng kiểm soát thế trận.

Ở cấp đội tuyển, Busquets khoác áo Tây Ban Nha 143 trận, vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Anh góp phần hình thành giai đoạn vàng son của đội tuyển, nơi "tiki-taka" thống trị bóng đá thế giới.

Hè 2023, Busquets chia tay Camp Nou, sang Mỹ tái ngộ Messi, Alba và sau đó là Suarez tại Inter Miami. Dù đã ở sườn dốc sự nghiệp, anh vẫn để lại dấu ấn bằng chức vô địch Leagues Cup 2023 và MLS Supporters’ Shield 2024.

Busquets gia nhập danh sách giải nghệ cùng Xavi và Iniesta, khép lại thế hệ tiền vệ huyền thoại của Barca và tuyển Tây Ban Nha. Trong video thông báo giải nghệ, anh không quên gửi lời cảm ơn Barca, gọi đội bóng là "CLB của cuộc đời tôi". "Cảm ơn tất cả, cảm ơn bóng đá vì mọi thứ. Các bạn mãi là một phần trong câu chuyện tuyệt đẹp này", Busquets nói thêm

Busquets còn năm trận đấu ở giai đoạn một MLS, và các cặp đấu vòng play-off. Inter Miami vẫn còn mục tiêu lớn ở mùa này, với tham vọng vô địch MLS Cup. Nếu kịch bản đó thành hiện thực, Busquets có thể khép lại sự nghiệp bằng một danh hiệu lớn bên cạnh Messi.

Hoàng An