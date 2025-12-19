AJS Imber 125 - xe máy hộp số bán tự động giá 3.100 USD

AnhAJS Motorcycles bổ sung mẫu Imber với hộp số bán tự động 4 cấp, có thể là lựa chọn thay thế cho Honda CT125 Hunter Cub không bán ở Anh.

Giá bán của Imber dự kiến khởi điểm 2.349 bảng Anh (3.100 USD), và chiếc xe thu hút sự chú ý đáng kể từ những người hâm mộ dòng adventure công suất nhỏ tại triển lãm Motorcycle Live diễn ra vào cuối tháng 11 tại NEC Birmingham.

Có 4 màu để lựa chọn. Xe trang bị động cơ 4 thì 125 phân khối SOHC hai van làm mát bằng không khí nhỏ gọn, cho công suất 13,3 mã lực tại 8.000 vòng/phút. Bình xăng có dung tích 8,5 lít, và toàn bộ xe nặng khoảng 115 kg khi sẵn sàng vận hành.

Xe có cả khởi động điện và khởi động bằng bàn đạp, hộp số 4 cấp và ly hợp bán tự động - cần số kiểu giống như chiếc Honda CT125.

Khoảng sáng gầm xe 190 mm, với ống xả hướng lên chạy dọc theo phía bên phải. Xe cũng trang bị chân chống giữa - hữu ích cho việc bảo dưỡng, cũng như để khởi động xe khi cần thiết.

Bộ vành nan hoa và hệ thống phanh đĩa đơn liên kết cả trước và sau. AJS tuyên bố chiều cao yên xe là 810 mm với lớp đệm dày nhất, hoặc 760 mm với tùy chọn yên thấp hơn.

Chiếc xe còn có không gian chứa đồ thoải mái, với giá đỡ kim loại dày phía trước yên xe, cùng giá để hành lý phía sau lớn là trang bị tiêu chuẩn.

Một tấm đế nhỏ để gắn thêm hàng hóa phía trên đèn pha tròn đơn phía trước, đủ chỗ chứa đồ cho một chuyến đi cuối tuần nhẹ nhàng trên đường mòn hoặc vận chuyển hàng hóa quanh phố.

Theo MCN, AJS Imber sẽ có chỗ đứng trên các con đường ở Anh. Nó có giá cả phải chăng, ngoại hình bắt mắt, và đáng để cân nhắc đối với những người muốn một chiếc môtô hơi khác biệt, dù là để sử dụng trên những con đường mòn yên tĩnh, hay để dạo quanh thành phố.

Tất cả các điểm gắn hành lý cũng mang lại tiềm năng tuyệt vời cho những chuyến đi đường dài với tốc độ chậm - điều mà ai đó đã làm khi lái chiếc Honda Dax hay CT125.

Honda CT125 tại Việt Nam. Ảnh: HondaVN

AJS là hãng sản xuất môtô và ôtô của Anh, thành lập năm 1909 và đến 1931 ngừng hoạt động. Giờ đây, AJS không còn sản xuất xe máy, thay vào đó, họ mua từ các công ty ở Trung Quốc. Những chiếc xe máy có logo AJS và các chi tiết tùy chỉnh khác. Dòng xe 124 phân khối của họ được chế tạo dựa trên khung và động cơ Jianshe JS125. Chúng được nhập khẩu đầu tiên từ Trung Quốc, sau đó được phân phối thông qua mạng lưới đại lý của họ tại Anh và xuất khẩu sang một số quốc gia khác.

Tại Việt Nam, Honda CT125 vừa ra mắt cuối tháng 10, mức giá khởi điểm 87,4 triệu đồng. Chiếc xe số cho người thích phượt lắp động cơ 125 phân khối, phanh ABS một kênh. Trong phân khúc xe máy địa hình cỡ nhỏ còn có Yamaha PG-1 (giá 30,4-34,8 triệu đồng). So với đối thủ, CT125 đắt hơn gấp đôi.

Mỹ Anh