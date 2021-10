AirPods 3 được sản xuất tại Việt Nam

Một số hộp đựng và case của AirPods 3 có dòng chữ "Assembled in Vietnam", cho thấy tai nghe của Apple được lắp ráp trong nước.

Anh Phùng Tú, đang làm việc tại Nhật Bản, là một trong những người đầu tiên nhận ra chi tiết này. Anh mua tai nghe AirPods 3 tại cửa hàng Apple ở Nagoya hôm 27/10. Ngoài vỏ hộp và case đựng đều in dòng chữ "Design by Apple in California" (Được Apple thiết kế tại California) và "Assembled in Vietnam" (Được lắp ráp tại Việt Nam).

"Tai nghe có chất lượng hoàn thiện khá tốt", anh Tú nói.

Đây là lần hiếm hoi một sản phẩm của Apple được lắp ráp tại Việt Nam và bán ra ngay đợt mở bán đầu tiên. Trước đó, AirPods Pro ra mắt vào tháng 10/2019, nhưng đến tháng 5/2020 mới có sản phẩm "Assembled in Vietnam" trên thị trường.

Airpods 3 được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Phùng Tú

Tuy nhiên, không phải toàn bộ tai nghe True Wireless thế hệ mới của Apple đều được sản xuất ở nhà máy tại Việt Nam. Anh Nguyễn Thạch, hiện sống tại Mỹ, cho biết vừa được giao tai nghe AirPods 3 lắp ráp tại Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc là nơi đặt nhiều nhà máy của Luxshare và Goertek - đối tác chính sản xuất tai nghe cho Apple. Từ năm ngoái, DigiTimes đưa tin tai nghe thế hệ mới của Apple có thể được lắp ráp tại nhà máy của Goertek ở Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. Ngoài ra, nhà máy GoerTek tại Việt Nam cũng là đối tác gia công AirPods Pro 2, dự kiến ra mắt năm 2022.

Theo công bố, Apple có 21 đối tác cung ứng có cơ sở ở Việt Nam, trong đó các công ty như Foxconn, Luxshare, Goertek, Compal là đối tác chuyên sản xuất và lắp ráp thiết bị, như AirPods 2, AirPods Pro, loa HomePod...

AirPods 3 được Apple giới thiệu tại sự kiện ngày 18/10 và bắt đầu có mặt trên thị trường từ 26/10. Sản phẩm có ngoại hình kế thừa từ AirPods Pro, nhưng không dùng nút cao su nhét tai và không có chống ồn chủ động. Tại Việt Nam, AirPods 3 có giá dự kiến khoảng 5 triệu đồng và được bán ra trong tháng 11.

Lưu Quý