AirPods Pro được sản xuất tại Việt Nam

Một số mẫu AirPods Pro có dòng chữ "Assembled in Vietnam" trên vỏ hộp, cho thấy, Apple đã chuyển một số dây chuyền sản xuất tai nghe này sang Việt Nam.

Trên mạng xã hội và một số diễn đàn hôm nay, người dùng đã chia sẻ hình ảnh chiếc AirPods mới nhất được sản xuất tại Việt Nam. Trước đó, Việt Nam chỉ là nơi lắp ráp tai nghe AirPods và cáp Lightning, còn mẫu AirPods Pro được sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc.

Một số mẫu AirPods Pro mới đã được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: The Verge.

Trước đó, báo cáo của Nikkei cho thấy tai nghe AirPods đã được sản xuất hàng loạt tại Việt Nam từ đầu tháng ba. "Các quan chức Việt Nam thậm chí đã cấp giấy phép đặc biệt cho một nhà máy lắp ráp AirPods của Apple, công ty có thể đưa các kỹ sư về hỗ trợ một cách suôn sẻ trong thời gian giãn cách xã hội", nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, khi đó, nhà máy này chưa lắp ráp AirPods Pro cao cấp.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn, thông tin về AirPods Pro sản xuất tại Việt Nam nhận được nhiều ý kiến tích cực. "Tôi khá ngạc nhiên khi Apple sản xuất AirPods Pro tại Việt Nam. Tôi đang dùng AirPods gen 2 được tạo ra tại đây và hiện rất hài lòng vì chất lượng của chúng rất tốt. Hi vọng điều tương tự cũng sẽ có trên AirPods Pro", tài khoản MrGimper của MacRumors nhận xét. "Apple đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng và điều đó rất tốt cho thế giới. Tôi hy vọng các công ty Mỹ khác cũng sẽ làm theo để giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc", tài khoản Cole Slaw bình luận.

Trên các mạng xã hội Trung Quốc, nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối. "Tôi vừa lấy hộp đựng AirPods của mình ra để xem nó ghi xuất xứ ở đâu, may mắn vẫn là 'Assembled in China' nhưng sớm muộn gì những chiếc Airpods 'Assembled in Vietnam' sẽ tràn ngập khắp nơi. Thành thật mà nói đó là một điều đáng tiếc. Các sản phẩm của Apple thật sự tốt, vậy mà họ lại rời bỏ chúng ta", tài khoản Wang Banxian bình luận.

Mục "Những người yêu công nghệ" trên Weibo phân tích: "Đây là lần đầu tiên một thiết bị mới của Apple được sản xuất ngoài Trung Quốc. Nhiều đối tác sản xuất khác của Apple cũng đang lên kế hoạch rời khỏi Trung Quốc. Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn vì nhân công rẻ, cơ sở hạ tầng tốt".

Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ. "Tôi không thích 'Made in China', nhưng phải thừa nhận rằng họ có kinh nghiệm hàng chục năm về gia công thiết bị. Hy vọng các sản phẩm do Việt Nam sản xuất cũng có chất lượng như vậy hoặc hơn thế", tài khoản Twitter Alizera bình luận. "Tôi thích đồ Apple sản xuất ở Việt Nam. Bao nhiêu phần trăm linh kiện được sản xuất ở đây? Hay cũng nhập linh kiện về từ chuỗi cung ứng Trung Quốc? Nếu vậy, chất lượng sản phẩm cũng không có gì thay đổi", một người dùng tên Navy nói.

Trước đó, The Infomation dẫn nguồn tin cậy cho rằng, việc Apple chọn Việt Nam là nơi tạo ra tai nghe nhằm "xây dựng kiến thức sản xuất tại địa phương", bao gồm các lĩnh vực từ lắp ráp sản phẩm đến nghiên cứu, tạo mẫu, kỹ thuật và phát triển.

Việc dịch chuyển dây chuyền sản xuất thiết bị sang Việt Nam đã được Apple dự tính từ lâu, là một phần trong kế hoạch đa dạng hóa khu vực thay vì phụ thuộc vào Trung Quốc mà hãng đang thực hiện. Mới đây, hãng cũng liên tục tuyển dụng nhân sự tại Hà Nội, TP HCM, dấy lên khả năng hãng này mở nhà máy tại Việt Nam.

Bảo Lâm - Khương Nha