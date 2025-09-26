AirAsia tiếp tục tìm đường vào thị trường Việt Nam

Sau 4 lần lỡ hẹn, nhà sáng lập AirAsia Tony Fernandes vẫn đang tìm đường vào thị trường nội địa Việt Nam thông qua một đối tác trong nước.

Thông tin này được ông Tony Fernandes, Tổng giám đốc Capital A - công ty mẹ của hãng bay giá rẻ hàng đầu châu Á AirAsia - nói với Bernama (Thông tấn xã Malaysia) bên lề hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Asean 2025 tại Kuala Lumpur.

Ông Fernandes xác nhận đang thảo luận với một đối tác tại Việt Nam để mở rộng sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á. "Tôi luôn muốn hãng hoạt động tại Việt Nam - một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực", nhà sáng lập AirAsia chia sẻ.

Theo Fernandes, tiến trình đàm phán khá tích cực nên ông lạc quan hơn bao giờ hết về khả năng hãng bay giá rẻ đặt chân vào thị trường hàng không nội địa Việt Nam. Dù vậy, ông vẫn lưu ý còn nhiều yếu tố có thể khiến thương vụ này đổ vỡ.

Nhà sáng lập Air Asia chưa tiết lộ thông tin về đối tác tại Việt Nam. Tuy nhiên, hồi tháng 8, đại diện Tập đoàn T&T và Capital A đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Tại cuộc gặp, hai doanh nghiệp đề xuất tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay tại địa phương này.

Tập đoàn T&T tham vọng xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện từ hạ tầng, logistics đến vận hành hãng hàng không. Doanh nghiệp của Bầu Hiển cũng triển khai dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng từ giữa năm ngoái. Cuối 2024, các doanh nghiệp liên quan T&T cũng trở thành cổ đông chiến lược tại Vietravel Airlines.

Hiện tại, AirAsia khai thác các đường bay quốc tế từ một số quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Campuchia đến Việt Nam. Hãng bay này tham vọng gia nhập thị trường hàng không nội địa Việt Nam từ 20 năm trước, nhưng doanh nghiệp của tỷ phú Tony Fernandes đã 4 lần lỡ hẹn.

Lần gần nhất là năm 2019, AirAsia và Hải Âu chấm dứt, giải phóng mọi nghĩa vụ liên quan đến thỏa thuận thành lập liên doanh tại Việt Nam. Trước đó, hãng bay quốc tế này cũng từng tìm kiếm các thỏa thuận với Pacific Airlines, Vinashin và Vietjet trong suốt hai thập kỷ qua.

Ngoài Việt Nam, ông Fernandes cho biết cũng đang tiếp xúc sơ bộ với đối tác tại Lào và Brunei. Tuy vậy, ông khẳng định "Việt Nam là điểm đến tôi đặc biệt quan tâm".

AirAsia đã sở hữu giấy phép khai thác hàng không tại 5 quốc gia ASEAN gồm Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia. Hãng này đang vận hành đội tàu bay hơn 200 chiếc.

Anh Tú (theo Bernama)