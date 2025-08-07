Tập đoàn T&T và chủ hãng AirAsia tính làm khu đô thị sân bay tại Quảng Trị

T&T và Capital A - tập đoàn mẹ hãng bay AirAsia đề xuất làm tổ hợp công nghiệp hàng không kết hợp đô thị sân bay tại Quảng Trị.

Đại diện hai tập đoàn T&T và Capital A đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tuần trước. Tại cuộc gặp, hai doanh nghiệp đề xuất tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay tại địa phương này.

Tổ hợp này sẽ có các hạng mục như trung tâm vận tải hàng không, logistics, khu sản xuất và lắp ráp, bảo trì và bảo dưỡng máy bay, trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm hàng không, thương mại điện tử. Cùng với đó, khu chức năng hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ cao... cũng sẽ được đầu tư tại dự án này.

Theo thông báo kết luận từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị hôm 6/8, Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Tiến cho biết sẵn sàng hợp tác, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án đề xuất.

Theo ông Tiến, tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay là phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư các dự án chiến lược của tỉnh và định hướng hình thành khu chức năng tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị liên danh nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cụ thể hơn với dự án và trên cơ sở này tỉnh sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ triển khai dự án. Ban quản lý khu kinh tế và Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Quảng Trị được giao làm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin cần thiết liên quan đến địa điểm và điều kiện đầu tư.