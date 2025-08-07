Tập đoàn T&T và chủ hãng AirAsia tính làm khu đô thị sân bay tại Quảng Trị

Đại diện hai tập đoàn T&T và Capital A đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tuần trước. Tại cuộc gặp, hai doanh nghiệp đề xuất tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay tại địa phương này.
Tổ hợp này sẽ có các hạng mục như trung tâm vận tải hàng không, logistics, khu sản xuất và lắp ráp, bảo trì và bảo dưỡng máy bay, trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm hàng không, thương mại điện tử. Cùng với đó, khu chức năng hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ cao... cũng sẽ được đầu tư tại dự án này.
Theo thông báo kết luận từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị hôm 6/8, Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Tiến cho biết sẵn sàng hợp tác, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án đề xuất.
Theo ông Tiến, tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay là phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư các dự án chiến lược của tỉnh và định hướng hình thành khu chức năng tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị liên danh nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cụ thể hơn với dự án và trên cơ sở này tỉnh sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ triển khai dự án. Ban quản lý khu kinh tế và Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Quảng Trị được giao làm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin cần thiết liên quan đến địa điểm và điều kiện đầu tư.
Tập đoàn T&T đang tham vọng xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện từ hạ tầng, logistics đến vận hành hãng hàng không. Doanh nghiệp của Bầu Hiển cũng triển khai dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng từ giữa năm ngoái. Đến cuối năm 2024, các doanh nghiệp liên quan T&T cũng trở thành cổ đông chiến lược tại Vietravel Airlines.
Trong khi đó, Capital A là tập đoàn mẹ của hãng hàng không giá rẻ AirAsia, có trụ sở tại Malaysia. Ngoài hàng không, doanh nghiệp này còn điều hành nhiều mảng kinh doanh khác nhau như logistics, công nghệ tài chính, dịch vụ hỗ trợ mặt đất, công nghệ... Mục tiêu của Capital A là xây dựng một hệ sinh thái tích hợp phục vụ nhu cầu di chuyển, mua sắm và tài chính của khách hàng tại khu vực Đông Nam Á.
