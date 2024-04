Aion - hãng xe thuần điện Trung Quốc sắp vào Việt Nam

Aion, một hãng con của tập đoàn GAC dự kiến bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 6.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, Aion đã có nhà nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam là công ty Harmony Việt Nam, công ty con của Harmony Group (Trung Quốc). Nhà phân phối này đang tìm kiếm đối tác để thành lập đại lý, chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh dự kiến vào tháng 6. Hiện showroom đầu tiên đã hoạt động (chưa chính thức) ở quận 7, TP HCM, nơi khách hàng có thể đến tham khảo mẫu xe thuần điện Y Plus.

Aion là hãng con của tập đoàn ôtô Quảng Châu (GAC), thành lập 2018 và thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Trong danh sách các hãng đăng ký tham dự triển lãm Vietnam Motor Show 2024 vào tháng 10 tới, GAC góp mặt cùng với thương hiệu đồng hương BYD.

Hiện chưa rõ mẫu xe nào của Aion được bán đầu tiên tại Việt Nam và nhập khẩu từ đâu. Aion hiện sản xuất xe chủ yếu ở Trung Quốc, trong khi nhà máy đặt tại Thái Lan dự kiến tháng 6 mới đi vào hoạt động. Aion đã hiện diện ở các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Sắp tới sẽ là Myanmar và Việt Nam.

Trong số những mẫu xe có tiềm năng mở bán sớm nhất cho khách Việt, Aion Y Plus là cái tên đứng đầu. Đây là sản phẩm đã ra mắt thị trường Thái Lan hồi tháng 9/2023.

Aion Y Plus dài x rộng x cao lần lượt 4.535 × 1.870 × 1.650 mm, trục cơ sở 2.750 mm. Kích thước này nhỏ hơn VinFast VF 6 (4.238 x 1.820 x 1.594 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm) ở chiều rộng và cao. Trong khi chiều dài của Y Plus vượt trội và trục cơ sở nhỉnh hơn đôi chút so với VF 6.

Mẫu xe này được hãng gọi là chiếc crossover (CUV) đô thị cỡ nhỏ nhưng kiểu dáng thiên hướng hatchback 5 cửa. Hãng nói thiết kế Aion Y Plus tối ưu không gian sử dụng bên trong, nơi hai hàng ghế trước có thể gập phẳng.

Khoảng sáng gầm của Y Plus chỉ đạt 150 mm, thấp hơn nhiều các mẫu CUV thuần điện của VinFast như VF 6 (170 mm), VF 7 (190 mm) hay mẫu MPV bán chạy nhất ở Việt Nam như Mitsubishi Xpander (205 mm).

Tại Trung Quốc, Aion Y Plus có 4 phiên bản với 4 mức pin khác nhau, tương đương phạm vi hoạt động cũng khác nhau. Bản tiêu chuẩn lắp pin 37,9 kWh, tầm hoạt động 310 km. Lớn hơn là các bản lắp pin 51,9 kWh - tầm hoạt động 430 km, pin 61,7 kWh - tầm hoạt động 510 km, pin 69,9 kWh - tầm hoạt động 610 km.

Hai bản thấp lắp môtơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 176 Nm, hai bản cao công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm. Dẫn động cầu trước.

Tại Trung Quốc, Aion Y Plus có giá 13.800-26.000 USD cho các phiên bản từ thấp đến cao.

Trong 2024, Aion cùng với BYD và Omoda, Jaecoo (thuộc Chery) là những hãng xe Trung Quốc tiếp theo vào Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Aion và BYD dự kiến trong quý II này, trong khi Omoda và Jaecoo là từ quý III tới.

Thành Nhạn