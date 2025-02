AI tạo video nhân vật 'Na Tra' catwalk, shopping

Fan hoạt hình gây chú ý khi sử dụng AI biến Na Tra thành con người trong cuộc sống hiện đại.

Một tuần qua, các video biến hóa từ hoạt hình Trung Quốc Na Tra: Ma đồng náo hải thu hút tương tác trên mạng xã hội, nhiều video ngắn được hàng chục nghìn người chia sẻ. Trong đó, nguyên mẫu trong phim được tạo sinh thành người mẫu, nhân viên văn phòng, lão nông, đầu bếp.

Tài khoản Daan hút thêm 50.000 người theo dõi sau bảy ngày, nhờ thực hiện video Na Tra, Ngao Bính, Lý Tịnh, Ân phu nhân, Thân Công Báo catwalk. Anh cho biết ban đầu yêu cầu phần mềm DeepSeek trả lời câu hỏi "nếu nhân vật sống ở thời hiện đại, họ sẽ làm nghề gì, phong cách ăn mặc như thế nào".

Sau khi xác định nghề nghiệp cho mỗi nhân vật, Daan dùng các phần mềm khác để tạo ảnh, video, chẳng hạn, Na Tra trở thành lính cứu hỏa, Ngao Bính và Ngao Nhuận là các siêu mẫu, mẹ Na Tra thành người phụ nữ nội trợ, cha Na Tra làm nhân viên văn phòng, Thái Ất Chân Nhân trở thành đầu bếp.

Hàng nghìn khán giả nhận xét loạt video hài hước, tính giải trí cao, giúp các hình tượng vốn không có thật trở nên gần gũi cuộc sống hiện tại, làm nhiều người có hứng thú tìm đọc tiểu thuyết thần thoại hàng trăm năm trước.

Trang The Paper nhận định nhờ hỗ trợ của AI, giới trẻ có thể tiếp cận nguyên tác đầy đủ hơn, mang sức sống mới cho tác phẩm cổ điển, từ đó thúc đẩy phát triển văn hóa. Từng có khán giả sử dụng DeepSeek R1 tổng hợp nội dung hai cuốn Phong Thần diễn nghĩa và Vũ vương phạt Trụ, 5 tiếng sau, DeepSeek tổng hợp và vẽ một hệ thống mạng lưới gồm 4.794 nhân vật đồng thời thể hiện mối liên hệ giữa các nhân vật với nhau, cho thấy tiềm năng xử lý dữ liệu lớn (hai cuốn truyện gần 600.000 chữ).

Từ đầu năm đến nay, DeepSeek và Na Tra 2 - vốn thuộc hai lĩnh vực khác nhau - dấy lên nhiều thảo luận ở Trung Quốc. Theo Sina, tại hội thảo do viện nghiên cứu Pangoal tổ chức hôm 12/2, ông Dịch Bằng - chủ tịch Pangoal - đánh giá DeepSeek và Na Tra 2 mang đến nhiều bài học quan trọng về con đường đổi mới, sáng tạo. Cả hai đều tạo cú hích, buộc tất cả lĩnh vực nhìn nhận lại sức mạnh của thị trường, các quỹ đầu tư, sức mạnh của người trẻ và tầm quan trọng của môi trường cởi mở.

Na Tra: Ma đồng náo hải doanh thu hơn 1,7 tỷ USD, vượt Inside Out 2 của Walt Disney, trở thành phim hoạt hình doanh thu cao nhất thế giới. Đây cũng là tác phẩm châu Á duy nhất trong top 10 phim điện ảnh ăn khách nhất toàn cầu. Hai phần hoạt hình đều do Sủi Cảo đạo diễn, truyền thông điệp: phá vỡ thành kiến, ta là ai do bản thân ta định đoạt chứ không phải tất cả quan niệm xung quanh. Phần hai được đánh giá vượt tưởng tượng người xem về truyền thuyết Na Tra đại náo đại dương.

