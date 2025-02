Hoạt hình 'Na Tra' vượt một tỷ USD

Trung Quốc"Na Tra: Ma đồng giáng thế" lập kỷ lục thế giới với 7,5 tỷ NDT (hơn một tỷ USD) sau 12 ngày chiếu.

Doanh thu tính đến sáng 9/2, tác phẩm hiện vẫn gây sốt phòng vé Trung Quốc, khán giả phải chờ đợi suất xem. Với thành tích này, hoạt hình của đạo diễn Sủi Cảo vượt Star Wars: The Force Awakens (2015), trở thành tác phẩm đạt doanh thu cao nhất chỉ tính tại một thị trường. Đây cũng là phim không do Hollywood sản xuất đầu tiên gia nhập câu lạc bộ doanh thu phòng vé tỷ USD.

Nhạc phim hoạt hình Na Tra Cảnh hoạt hình "Na Tra". Video: Mtime

Thành tích phòng vé của Na Tra: Ma đồng giáng thế liên tục vượt dự đoán của các chuyên trang phân tích thị trường. Theo The Paper, hiện giới điện ảnh đặt câu hỏi liệu tác phẩm có vượt mốc 10 tỷ nhân dân tệ (NDT). Nếu đạt được, phim sẽ vượt game Black Myth: Wukong, thành sản phẩm văn hóa trả phí một lần sinh lời cao nhất Trung Quốc mọi thời.

Từ ngày 13/2, phim ra mắt tại các thị trường Mỹ, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vấn đề tác phẩm có ăn khách ở nước ngoài hay không cũng được nhiều người quan tâm. Phần một - Na Tra: Ma đồng giáng thế (2019) - chỉ đạt 5,6 triệu USD doanh thu ở nước ngoài, phần lớn khán giả là người Hoa.

Nhưng bấy giờ, TikTok chưa phát huy công năng quảng bá sản phẩm văn hóa. Black Myth: Wukong gây sốt toàn cầu một phần nhờ khả năng "lây lan như virus" của TikTok. Na Tra: Ma đồng giáng thế đứng trước khả năng lặp lại cơn sốt như game Black Myth: Wukong.

Tạo hình Na Tra trong "Ma đồng náo hải". Ảnh: Mtime

Hai phần hoạt hình Na Tra đều do Sủi Cảo đạo diễn, truyền thông điệp: phá vỡ thành kiến, ta là ai do bản thân ta định đoạt chứ không phải tất cả quan niệm xung quanh. Phần hai được đánh giá vượt tưởng tượng người xem về truyền thuyết Na Tra đại náo đại dương. Tài khoản Ber nhận hơn 12.000 like khi viết review: "Câu chuyện thần thoại được kể phù hợp thời đại. Phần một nói về vượt qua số mệnh, phần hai là đổ xô quy tắc và định kiến. Thiện ác không liên quan chủng tộc. Thân Công Báo có sự trung thành, kiên định của ông ấy, thần tiên có sự ích kỷ của thần tiên. Vượt qua các quy định cũ rích, sẽ phát hiện sự thật. Bề ngoài, phim kể về ma đồng đại náo biển cả, nhưng ẩn sau là những vấn đề thời đại".

Phần lớn khán giả đánh giá cao nội dung, kỹ xảo của tác phẩm, nhận định phim xứng đáng với doanh thu phòng vé. Na Tra: Ma đồng giáng thế được gần 900.000 khán giả chấm 8,5/10 điểm ở diễn đàn Douban, 46% trong số đó chấm phim tối đa 5 sao.

Như Anh