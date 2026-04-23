AI tạo MV từ tranh 'Đám cưới chuột'

Nhạc sĩ Quang Long, ca sĩ Thanh Cường và êkíp dùng AI làm MV "Tính chuyện trăm năm", với nội dung lấy cảm hứng từ bức tranh "Đám cưới chuột".

AI tạo MV lấy cảm hứng từ tranh 'Đám cưới chuột' MV "Tính chuyện trăm năm", ca sĩ Thanh Cường và NSND Thanh Hoài thể hiện, ra mắt ngày 22/4. Video: Êkíp cung cấp

Êkíp tái hiện bối cảnh làng quê Bắc Bộ với những hình ảnh như mái nhà ba gian hai chái, giàn trầu, cây cau, sân gạch, ao nước. Nhân vật chính là một chàng chuột đang mong ngóng tới ngày rước dâu. Xung quanh chú rể chuột, gia đình, họ hàng chuẩn bị sính lễ. Ở phía nhà cô dâu, cha mẹ cũng tất bật sửa soạn giúp nàng. Các cảnh phim phản ánh phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Đạo diễn Xuân Mạnh cho biết trước khi sử dụng AI để hoàn thiện công đoạn cuối, anh phải thao tác nhiều khâu thiết kế để có hình ảnh đẹp.

Đám cưới chuột là một trong những bức tranh Đông Hồ tiêu biểu, có tuổi đời hơn 500 năm. Tác phẩm là tiếng nói châm biếm sâu sắc xã hội phong kiến thông qua hình ảnh chuột dâng lễ vật cho mèo để được yên ổn tổ chức đám cưới. Bức tranh cũng gửi gắm ước vọng hạnh phúc, sự hài hòa giữa tầng lớp thống trị và bị trị thời đó. Trong MV Tính chuyện trăm năm, tác giả kịch bản bỏ chi tiết họ nhà chuột cống nạp cho mèo để phù hợp tinh thần hiện đại.

Theo êkíp, AI hiện là giải pháp hiệu quả để có MV đẹp, chỉn chu với chi phí vừa phải, hợp lý. Họ tốn khoảng vài chục triệu đồng thực hiện sản phẩm, trong khi số tiền phải bỏ ra để có MV ghi hình do người đóng hoặc làm phim hoạt hình truyền thống có thể gấp 10, 20 lần. Trước đó, họ từng có MV Thương câu dân ca với hình thức tương tự.

Ca khúc của Nguyễn Quang Long có âm hưởng dân ca Bắc Bộ, phản ánh khát khao gắn bó của lứa đôi. Nhạc sĩ viết theo cấu trúc đối đáp, gần với lối hát giao duyên. Những câu như "Ngày mai em mơ ước những gì", "Còn anh, anh mơ ước rất nhiều" tạo cảm giác nhân vật đang đối thoại. Trong bài hát, nghệ sĩ chèo Thanh Hoài ngâm một đoạn theo lối lẩy Kiều với nội dung về tình cảm vợ chồng: "Vui thay thấy cảnh sum vầy. Trầu cau đỏ thắm từ nay một nhà. Ở đời nghĩa nặng tình sâu. Bên nhau nương tựa bền lâu chẳng rời".

Tính chuyện trăm năm là ca khúc nằm trong album cùng tên của nhạc sĩ Quang Long, ca sĩ Thanh Cường. Đĩa nhạc lấy cảm hứng từ dân ca quan họ, pha trộn các chất liệu âm nhạc hiện đại. Nghệ sĩ Nguyễn Quang Hưng làm giám đốc âm nhạc. Đồng hành anh là nghệ sĩ Thanh Hoài, Vân Mai (đàn tranh), Hải An (sáo, tiêu), Duy Thông (đàn nhị).

Nhạc sĩ Quang Long 50 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp Lý luận Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh có 30 năm theo đuổi việc nghiên cứu, phục hồi, lưu giữ các dòng nhạc dân gian, nhất là nghệ thuật xẩm. Nhạc sĩ từng cùng nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa thành lập nhóm Xẩm Hà Thành, mong muốn tái hiện nét đẹp của xẩm Hà Nội xưa. Tác giả cũng phát hành album Trách ông nguyệt lão, năm 2019.

Ca sĩ Thanh Cường 34 tuổi, quê Hải Dương, từng theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2018. Để theo đuổi nghề hát, anh trải qua nhiều khó khăn, làm các công việc lao động chân tay để duy trì đam mê. Ca sĩ cũng từng trải qua biến cố bị tràn khí màng phổi, phải phẫu thuật, mất nhiều thời gian hồi sức. Ở dự án mới Thương câu dân ca, anh đổi nghệ danh thành AnhHI Thanh Cường. Theo anh, đây vừa là cách chơi chữ của từ "anh hai" trong tiếng Việt, vừa mang ý nghĩa "xin chào" (hi) trong tiếng Anh.

Hà Thu