AI tạo MV cảm hứng từ quan họ Bắc Ninh

Nhạc sĩ Quang Long, ca sĩ Thanh Cường và êkíp dùng AI làm MV "Thương câu dân ca", phóng tác hình ảnh các nghệ nhân hát quan họ trong tranh Đông Hồ.

MV 'Thương câu dân ca' MV "Thương câu dân ca", ra mắt tối 27/1. Video: Nhân vật cung cấp

Tác phẩm kể chuyện một chàng trai trong giấc mơ lạc vào thế giới tranh dân gian, nơi anh gặp gỡ người mình yêu. Qua MV, êkíp mong muốn tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Kinh Bắc với dân ca quan họ, làng tranh Đông Hồ.

Nhà sản xuất cho AI học một số bức tranh miêu tả liền anh liền chị đi thuyền rồng, hát giao duyên. Họ chủ trương giữ nét mộc mạc, bố cục gốc nhưng biến tấu ở nét vẽ, chuyển động và bảng màu hiện đại. Trong video, hình ảnh các nghệ nhân đội nón quai thao, mặc áo mớ ba mớ bảy dự hội Lim, làng quan họ đêm trăng, hiện lên sinh động.

Hình ảnh trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo đạo diễn Xuân Mạnh, muốn có sản phẩm chỉn chu bằng AI, chi phí không hề rẻ như nhiều người nghĩ. AI chỉ giúp tiết kiệm công sức sản xuất, đẩy nhanh tốc độ. "Trước đây, nếu con người sản xuất MV hoạt hình như Thương câu dân ca sẽ mất khoảng một, hai tháng để vẽ, tạo chuyển động. Chúng tôi dùng AI để thực hiện trong năm ngày".

Một bức tranh dân gian chủ đề hát quan họ xuất hiện trong MV. Ảnh: Tranhdangiandongho.com

Việc dùng AI sản xuất MV, cover, sáng tác nhạc gần đây nở rộ trong làng nhạc Việt. Ca sĩ Đan Trường từng mô phỏng chính anh, xây dựng nhân vật, bối cảnh miền quê cho MV Em ơi ví dầu. Hà Anh Tuấn cũng dùng AI làm MV Hoa hồng. Nhiều bản nhạc do AI sáng tác, điển hình như bài Được, hút triệu lượt xem.

Thương câu dân ca là ca khúc nằm trong album cùng tên của nhạc sĩ Quang Long, ca sĩ Thanh Cường. Đĩa nhạc lấy cảm hứng từ dân ca quan họ, pha trộn các chất liệu âm nhạc hiện đại. Nghệ sĩ Nguyễn Quang Hưng làm giám đốc âm nhạc. Đồng hành anh là nghệ sĩ Thanh Hoài (ngâm Lảy Kiều), Vân Mai (đàn tranh), Hải An (sáo, tiêu), Duy Thông (đàn nhị).

Ca sĩ Thanh Cường trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Quang Long 50 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp Lý luận Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh có 30 năm theo đuổi việc nghiên cứu, phục hồi, lưu giữ các dòng nhạc dân gian, nhất là nghệ thuật xẩm. Nhạc sĩ từng cùng nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa thành lập nhóm Xẩm Hà Thành, mong muốn tái hiện nét đẹp của xẩm Hà Nội xưa. Tác giả cũng phát hành album Trách ông nguyệt lão, năm 2019.

Ca sĩ Thanh Cường 34 tuổi, quê Hải Dương, từng theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2018. Để theo đuổi nghề hát, anh trải qua nhiều khó khăn, làm các công việc lao động chân tay để duy trì đam mê. Ca sĩ cũng từng trải qua biến cố bị tràn khí màng phổi, phải phẫu thuật, mất nhiều thời gian hồi sức. Ở dự án mới Thương câu dân ca, anh đổi nghệ danh thành AnhHI Thanh Cường. Theo anh, đây vừa là cách chơi chữ của từ "anh hai" trong tiếng Việt, vừa mang ý nghĩa "xin chào" (hi) trong tiếng Anh.

Hà Thu