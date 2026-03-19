AI tái tạo hình ảnh tài tử Val Kilmer

MỹÊkíp phim "As Deep as the Grave" dùng trí tuệ nhân tạo để mô phỏng hình ảnh diễn viên Val Kilmer, một năm sau khi ông qua đời.

Hôm 17/3, đại diện hãng First Line Films công bố hình ảnh của diễn viên trong phim, cho biết trước khi qua đời ông nhận lời tham gia nhưng không thể ghi hình do phải chống chọi bệnh ung thư vòm họng.

As Deep as the Grave (Sâu thẳm như nấm mồ) là phim độc lập của đạo diễn kiêm biên kịch Coerte Voorhees. Phim dựa trên câu chuyện có thật về hai nhà khảo cổ Ann và Earl Morris tại Arizona (Mỹ). Trong phim, AI tái hiện Val Kilmer trong vai linh mục Fintan, một tu sĩ Công giáo người bản địa Mỹ. Nhân vật Fintan mắc bệnh lao, giống tình trạng sức khỏe của Kilmer khi còn sống.

Hình ảnh của Val Kilmer trong phim "As Deep as the Grave", do AI thực hiện. Ảnh: First Line Films

Hình ảnh lấy từ tư liệu do gia đình cung cấp, vào giai đoạn lúc trẻ và những năm cuối đời của ông. Phần âm thanh sử dụng giọng nói của Kilmer sau khi bị ảnh hưởng do phẫu thuật khí quản.

Quá trình sản xuất kéo dài đến sáu năm, qua nhiều lần gián đoạn do đại dịch. Trên Variety, đạo diễn Voorhees cho biết vai diễn được xây dựng dành riêng cho Kilmer do ông có một phần nguồn gốc Mỹ bản địa.

Gia đình Kilmer cho phép tái tạo hình ảnh kỹ thuật số của ông. Mercedes Kilmer, con gái của nam diễn viên, cho biết vai diễn có ý nghĩa với cha cô. "Ông luôn nhìn nhận các công nghệ mới với sự lạc quan, xem đó là công cụ mở rộng khả năng kể chuyện. Tinh thần này được tiếp nối trong bộ phim", cô nói.

Việc sử dụng AI trong điện ảnh gây nhiều tranh cãi, liên quan đến quyền hình ảnh và nguy cơ cắt giảm việc làm trong ngành tại Hollywood. Một số công ty thử nghiệm tạo ra "diễn viên AI", như nhân vật ảo Tilly Norwood do Xicoia phát triển. Tuy nhiên, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) từng phản đối mô hình này, đưa ra quy định yêu cầu phải có sự đồng ý của nghệ sĩ hoặc người đại diện hợp pháp khi sử dụng bản sao kỹ thuật số.

Nhà sản xuất John Voorhes cho biết dự án tuân thủ đầy đủ các quy định của SAG-AFTRA. "Chúng tôi muốn chứng minh việc sử dụng AI có thể thực hiện một cách đạo đức và đúng quy chuẩn, nhất là khi làm việc với gia đình của một nghệ sĩ đã qua đời," đại diện đoàn phim nói. Dự án đang tìm kiếm đối tác phát hành, kỳ vọng tác phẩm có thể ra mắt trong năm nay.

Val Kilmer sinh năm 1959, để lại ấn tượng với khán giả và các nhà làm phim nhờ phong cách diễn xuất biến hóa. Ông ra mắt khán giả trong bộ phim Top Secret!(1984), sau đó nổi bật với vai Jim Morrison trong phim The Doors (1991) của đạo diễn Oliver Stone. Ông còn gây chú ý ở Batman Forever (1995) - thay thế Michael Keaton để vào vai Người Dơi.

Val Kilmer trong 'Top Gun' Trích đoạn Tom Cruise và Val Kilmer diễn chung trong "Top Gun: Maverick" (2022). Video: Paramount Pictures

Tài tử giữ vai Iceman trong phần đầu của thương hiệu Top Gun phát hành năm 1986. Nhân vật là cấp trên của Maverick nhưng không thích thái độ và cách làm việc của chàng phi công trẻ tài năng. Hai người sau đó tháo gỡ các bất đồng và trở thành bạn thân.

Ông từng nằm viện suốt hai năm 2015-2016 vì ung thư vòm họng. Bệnh tật khiến cơ thể ông suy yếu, giọng nói méo đi do thủ thuật thông khí quản sau ca mổ cắt khối u ở vòm họng. Sau khi mất giọng, ông từng hợp tác công ty Sonantic để tái tạo giọng nói bằng AI, tiêu biểu là trong phim Top Gun: Maverick (2022). Tháng 4/2025, tài tử qua đời ở tuổi 66 tại nhà riêng do viêm phổi.

Cát Tiên (theo Variety, AP)