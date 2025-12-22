Man Utd gục ngã trước Aston Villa ở Ngoại hạng Anh

AnhVới đội hình sứt mẻ, Man Utd thua Aston Villa 1-2 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, không thể ngăn đối thủ thắng trận thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường.

10 trận thắng liên tiếp là thành tích mà Aston Villa chưa từng làm được trong hơn 100 năm qua. Trước Man Utd - đối thủ mà Villa không thể thắng trong 5 lần gặp kế trước tại giải, chủ nhà giành trọn ba điểm nhờ sự tỏa sáng của Morgan Rogers, cầu thủ Anh đang có phong độ tấn công cao nhất từ đầu mùa với 10 lần góp dấu giày vào các bàn thắng.

Rogers (áo bã trầu) nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp Man Utd, tại vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park hôm 18/12. Ảnh: Reuters

Với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột phải trở về dự cup châu Phi như Bryan Mbeumo, Amad Diallo hay Noussair Mazraoui, Man Utd vẫn chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ đang có phong độ cao. Đội khách thậm chí dứt điểm nhiều hơn, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn (1,31 so với 1,02 của Villa), cầm bóng nhiều hơn (57%), nhưng thất bại bởi hai siêu phẩm của Rogers.

Ở phút đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, Rogers khống chế đường chuyền khó của John McGinn, rồi đi bóng từ biên trái vào trung lộ, cứa lòng hiểm hóc vào góc xa khiến thủ thành Senne Lammens chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Man Utd gỡ hòa chỉ sau đó hai phút, nhờ công Matheus Cunha với pha dứt điểm một chạm cũng bằng lòng trong từ biên trái, khi đối mặt với Emiliano Martinez trong cấm địa. Nhưng đến phút 57, lại là Rogers cứa lòng đẹp mắt ở một góc tương tự bàn mở tỷ số, ấn định chiến thắng 2-1.

Lỗi trong bàn thua này của Man Utd thuộc về trung vệ Leny Yoro, người phòng ngự thiếu quyết liệt khiến Rogers có cơ hội dứt điểm. Một ngày buồn của Yoro, dù anh trở thành trung vệ đầu tiên của Man Utd chạm cột mốc 50 trận cho CLB trước tuổi 21, kể từ Phil Jones vào tháng 1/2013.

Rogers trở thành cầu thủ Villa thứ hai ghi cú đúp vào lưới Man Utd tại Ngoại hạng Anh sau Andreas Weimann. Tuần trước, tuyển thủ Anh cũng lập cú đúp vào lưới West Ham, trong đó có siêu phẩm sút xa ấn định chiến thắng.

Man Utd bước vào hiệp hai mà không có đội trưởng Bruno Fernandes, người gặp vấn đề ở gân kheo và không quay lại sau giờ nghỉ. Đây mới chỉ là lần thứ ba trong sự nghiệp tại Man Utd mà Fernandes bị thay ra ngay sau hiệp một, sau trận gặp Tottenham tháng 10/2020 và trận Europa League với Real Sociedad tháng 2/2021.

Fernandes (trắng) dính chấn thương tại vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park hôm 18/12. Ảnh: Reuters

Điều tích cực với Man Utd là dù mất nhiều trụ cột, họ không sụp đổ mà vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng, liên tục gây sức ép lên đội chủ nhà để tìm bàn gỡ. Bàn thắng đã đến rất gần, khi Cunha đánh đầu lái bóng vào góc xa, nhưng bóng đi chệch khung thành một cách khó tin.

Bảo toàn mành lưới trong những phút cuối, Aston Villa tiếp tục bay cao trong top 3, chỉ kém đỉnh bảng Arsenal 3 điểm và kém Man City 1 điểm. Man Utd thì đứt mạch năm trận bất bại liên tiếp trên sân khách, rớt xuống thứ bảy với 26 điểm.

Vy Anh