Ai đang 'ngồi trên đống lửa' vì Evergrande?

Khủng hoảng nợ của Evergrande Group có thể không tới mức như “khoảnh khắc Lehman phá sản” nhưng vẫn đủ ám ảnh không ít bên.

Những lo ngại rằng sự sụp đổ của Evergrande có thể châm ngòi bất ổn tài chính và kìm hãm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã làm chao đảo các thị trường toàn cầu vào đầu tuần. Lo lắng giảm bớt sau khi nhà phát triển này đồng ý thanh toán một số khoản lãi trái phiếu đến hạn.

Nhưng bất an vẫn còn lâu mới kết thúc khi những người nắm giữ trái phiếu bằng USD nói rằng vẫn chưa nhận được tiền. Trong khi đó, các chủ nợ, nhà đầu tư, nhà cung cấp và nhiều công ty khác vẫn đang thấp thỏm với số phận "quả bom nợ" Evergrande.

Sau đây là vài nhóm đang chịu sự ảnh hưởng, không bao gồm những người mua nhà của công ty, đang được chính phủ Trung Quốc định hướng ưu tiên bảo vệ.

Các doanh nghiệp bất động sản

Quy mô của Evergrande cùng với sự giám sát chặt chẽ hơn của Bắc Kinh đối với lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục có tác động đáng kể đến các nhà phát triển bất động sản khác. Evergrande có tài sản khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ (310 tỷ USD) - tương đương 2% GDP Trung Quốc, theo tính toán của Goldman Sachs. Vì vậy bất kỳ đợt thanh lý tài sản nào cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Dù điều gì xảy ra với Evergrande, giá nhà của Trung Quốc hiện có nguy cơ "giảm đáng kể", theo Citigroup. Chỉ số bất động sản Hang Seng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào đầu tháng này. Chỉ số bao gồm 12 thành viên. Trong đó, cổ phiếu của Country Garden lao dốc 25% kể từ cuối tháng 3 còn cổ phiếu China Overseas Land & Investment cũng đã giảm 16%.

Người cho vay và Nhà đầu tư

Cổ phiếu các công ty đã cho vay hoặc đầu tư vào các công ty bất động sản Trung Quốc sẽ vẫn biến động, khi các nhà giao dịch lo lắng về nguy cơ tăng vọt nợ xấu và mất giá tài sản của ngành này. Theo các nhà phân tích của Citigroup, một số ngân hàng có thể trở thành nạn nhân.

Phân tích của Citi về mức độ cho vay của các ngân hàng Trung Quốc đối với các nhà phát triển bất động sản chỉ ra rằng, rủi ro tín dụng cao nhất đang tập trung ở China Minsheng Banking Corp., Ping An Bank và China Everbright Bank. Trong khi đó, Bank of Nanjing, Chongqing Rural Commercial Bank và Postal Savings Bank of China ít bị tổn thương hơn.

Với các công ty bảo hiểm, trong trường hợp xấu nhất, giá trị của PICC Group sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong nhóm công ty bảo hiểm niêm yết ở đại lục. Theo sau đó là Ping An Insurance Group.

Các nhà cung cấp Âu, Á

Những bên cung cấp vật liệu xây dựng và thiết bị cho các dự án của Evergrande sẽ phải theo dõi kỹ lưỡng để đánh giá xem nhà phát triển bất động sản này nợ họ bao nhiêu và thu nhập định kỳ của họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao.

Cuộc khủng hoảng của Evergrande đang ảnh hưởng đến các nhà cung cấp nguyên vật liệu cơ bản. Thị trường Trung Quốc chiếm 62% doanh thu của BHP Group, 58% của Rio Tinto và gần một nửa của Anglo American , Glencore, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Các nhà sản xuất xi măng như HeidelbergCement AG, cũng như các nhà cung cấp ngành xây dựng bao gồm Kone OYJ và Schindler Holding AG, có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Evergrande, theo các chiến lược gia tại Liberum.

Ngành công nghiệp Mỹ

Bất kỳ hoạt động tái cấu trúc nào tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng sẽ có tác động lan tỏa, thông qua các cổ phiếu toàn cầu hóa và nhạy cảm nhất về kinh tế ở Mỹ. Các công ty công nghiệp Mỹ có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo ước tính từ nhà phân tích Stephen Tusa của JPMorgan Chase & Co, các cổ phiếu cần theo dõi bao gồm General Electric, Otis Worldwide và Honeywell International., cũng như nhà sản xuất thiết bị và xây dựng hạng nặng như Caterpillar.

Phiên An (theo Bloomberg)