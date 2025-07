AI chỉnh sửa phim 'Phù thủy xứ Oz'

Để "Phù thủy xứ Oz" (1939) phù hợp chiếu trên màn hình khổng lồ, AI mở rộng góc phim, thêm chi tiết mới vào nền, làm nét các cảnh quay.

Bản gốc và bản chỉnh sửa của "Phù thủy xứ Oz" Trích đoạn trong bản gốc và phiên bản do AI chỉnh sửa. Video: TikTok/ @dxcesvre

Theo Hollywood Reporter, phiên bản mới do Warner Bros. sản xuất dự kiến ra mắt tại tòa nhà hình cầu The Sphere, Las Vegas, ngày 28/8. Ban điều hành cho biết khán giả sẽ có những trải nghiệm nhập vai chân thực với màn hình bán nguyệt rộng khoảng 15.000 m2 cùng nhiều hiệu ứng đa giác quan.

Thông thường, The Sphere chỉ chiếu phim được quay riêng cho màn hình của công trình. Với Phù thủy xứ Oz (Wizard of Oz), hãng phim hợp tác nhóm kỹ sư Google, áp dụng AI để tăng tỷ lệ khung hình tương thích màn ảnh. Họ cũng làm nét các cảnh phim, thêm một số chi tiết mới. Theo Forbes, chi phí ước tính khoảng 80 triệu USD.

"Xứ Oz" do AI chỉnh sửa khiến nhiều khán giả lo lắng, dấy lên các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Dựa theo những hình ảnh về bộ phim do CBS công bố, Forbes nhận định dù phần lớn cảnh do AI thực hiện trông "lấp lánh, bóng bẩy", bản hiện đại không còn các phông nền vẽ tay tạo ra không khí kỳ ảo. Cảnh mới bị nói giống hình chụp phong cảnh, khiến Oz như vùng đất bình thường.

Trailer "The Wizard of Oz at Sphere" Màn hình LED bọc ngoài tòa The Sphere chiếu đoạn giới thiệu "Phù thủy xứ Oz". Giá vé dao động từ 114 USD đến 349 USD. Video: YouTube/ Sphere

Trên X, nhiều tài khoản gọi việc dùng AI sửa phim là hành vi "phá hoại", "xúc phạm" kiệt tác nghệ thuật. Khán giả nhận xét: "Tôi không thích phim xưa được làm lại với độ phân giải cao. Chúng không còn bị nhiễu hạt - yếu tố giúp các bề mặt như làn da trông tự nhiên hơn. Thay vào đó, mọi thứ trông như áp bộ lọc làm mịn tệ hại khiến phim thiếu chiều sâu, không còn cuốn hút", "Tôi thấy ý tưởng chiếu phim trong The Sphere thú vị nhưng hãy làm một tác phẩm riêng cho nơi này, thay vì sửa phim có sẵn. Cũng đừng dùng AI, hãy tìm nghệ sĩ".

Mặt khác, vẫn có những người ủng hộ, khẳng định sẽ đi xem. Một khán giả cho biết có thể chấp nhận tăng độ phân giải miễn không thay đổi hình dạng, màu sắc trong phim hay nhân vật. Tuy nhiên, các nhà sản xuất không được thay đổi nền, làm mất hiệu ứng mờ ảo vốn là điểm thu hút của Wizard of Oz.

So với bản gốc, phông nền được thêm đám cỏ, da mặt của nữ chính Dorothy (do Judy Garland đóng) sắc nét hơn. Ảnh: CBS

Hiện việc dùng AI trong ngành công nghiệp phim ảnh dần phổ biến. Gần đây, Netflix thông báo dùng trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất series El Eternauta, cho biết tốc độ xử lý nhanh gấp 10 lần cách truyền thống. 20th Century Fox từng dùng AI để phân tích kịch bản Logan, giúp đưa ra quyết định về cốt truyện và chủ đề. Hãng Warner Bros. áp dụng phần mềm Cinelytic đánh giá diễn viên, dự đoán doanh thu, sàng lọc hàng nghìn cảnh quay để tìm kiếm địa điểm lý tưởng, tiết kiệm thời gian và công sức.

Đến nay sử dụng AI trong nghệ thuật vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Nhiều nghệ sĩ phản đối, cho rằng công nghệ này đang ăn cắp chất xám của họ, "hạ thấp giá trị nghệ thuật". Dù vậy, một số chuyên gia nhận định đây là bước tiến tất yếu. Davier Yoon - đồng sáng lập xưởng phim hoạt hình CraveFX (Singapore) - cho rằng AI là công cụ kỹ thuật số mới, mở ra cánh cửa cho các xưởng phim nhỏ hơn đạt chất lượng hình ảnh như "dự án bom tấn". Ông nói: "Cuối cùng, nghệ sĩ mới là người quyết định những gì có trong khung hình, chứ không phải AI".

The Wizards of Oz do hãng Metro-Goldwyn-Mayer sản xuất, đánh dấu bước đột phá về công nghệ hình ảnh trong lịch sử điện ảnh thế giới. Series thuộc thể loại thần thoại, ca nhạc, xoay quanh chuyến phiêu lưu của cô gái mồ côi Dorothy tới vương quốc Oz đầy màu sắc bên ngoài cầu vồng. Năm 2013, Disney phát hành phiên bản mới của tác phẩm, có tên Oz: The Great and Powerful, Sam Raimi đạo diễn.

Judy Garland hát "Over the rainbow" trong The Wizard of Oz Judy Garland hát "Over the rainbow" trong phim. Video: MovieClips

The Sphere mở cửa vào năm 2023, là tòa nhà hình cầu lớn nhất thế giới. Công trình có chiều cao 111 m và chiều rộng 157 m, phủ kín đèn LED ở mặt ngoài. Bên trong có sức chứa 17.600 chỗ ngồi hoặc 20.000 chỗ đứng, là nơi tổ chức nhiều buổi hòa nhạc lớn hoặc sự kiện thể thao. Hôm 11/7, ban nhạc Backstreet Boys khởi động chuỗi concert Into the Millennium tại đây, gây choáng ngợp với sân khấu theo chủ đề du hành vũ trụ.

Phương Thảo (theo Forbes)