Backstreet Boys gây choáng ngợp với 'sân khấu vũ trụ'

MỹBackstreet Boys biến tour "Into the Millennium" thành chuyến du hành vũ trụ, với khung cảnh mô phỏng không gian, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Theo Billboard, Backstreet Boys tái xuất với chuỗi hòa nhạc Into the Millennium nhằm kỷ niệm 26 năm ra mắt album Millenium (1999), tại tòa nhà hình cầu The Sphere, Las Vegas. Ban nhạc có tuần mở màn thành công sau ba đêm diễn từ ngày 11 đến 13/7, thu hút hơn 20.000 khán giả mỗi đêm. Với chủ đề phi thuyền tương lai, người xem và nghệ sĩ đắm chìm vào không gian viễn tưởng nhờ màn hình led khổng lồ bao quanh sân khấu và toàn bộ ghế ngồi.

Sân khấu theo chủ đề vũ trụ của Backstreet Boys Sân khấu theo chủ đề tàu du hành vũ trụ của Backstreet Boys trong chương trình lưu trú "Into the Millennium". Tour diễn dự kiến kéo dài ngày 24/8. Video: X/ Moments that Matter

Trang tin nhận xét điểm nhấn của concert là phân cảnh gương mặt năm thành viên trên vách núi khi hát Siberia (2005), và khoảnh khắc họ vụt bay lên không trung cùng bản hit I Want It That Way (1999). "Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh tượng ngoạn mục và con tim", cây bút Tetrix Kelly bình luận.

Backstreet Boys hát "Siberia" Gương mặt của năm mảnh ghép được khắc trên vách núi trong cảnh làm nền ca khúc "Siberia". Video: X/ Anni Carol

Trò chuyện với Billboard hôm 10/7, đại diện nhà sản xuất và đạo diễn sân khấu cho biết concert lấy cảm hứng từ ý tưởng kỷ nguyên Thiên niên kỷ (Millennium), nhất là phong cách vị lai trong MV Larger Than Life (1999) của nhóm. Theo họ, người hâm mộ có thể nhìn lại "toàn bộ sự nghiệp của nhóm, kết hợp những điều mới mẻ xen lẫn sự hoài niệm, thân thuộc".

Trên X những ngày qua, nhiều người đăng lại các phân cảnh ấn tượng trong buổi hòa nhạc. Phần lớn bình luận khen show diễn hoành tráng, khiến "tuổi thơ sống lại". Một tài khoản viết: "Chúc mừng các thành viên vẫn biểu diễn cùng nhau sau 26 năm kể từ khi album đột phá Millenium được phát hành".

Khung cảnh sân khấu Backstreet Boys trình diễn trong đêm 12/7. Ảnh: Instagram Sphere

Ở các đêm nhạc, khán giả nhảy múa khi The Call (2000) vang lên, hoặc hòa giọng trong Shape of My Heart (2000). Nhóm khép lại đêm diễn với ca khúc Everybody (Backstreet's Back, 1996). Dù là sự kiện kỷ niệm đĩa nhạc cũ, Backstreet Boys biểu diễn các sáng tác mới phát hành như Hey.

Backstreet Boys thành lập năm 1993, gồm năm thành viên - AJ McLean, Howie D., Nick Carter, Kevin Richardson and Brian Littrell - là nhóm nhạc nam đình đám thập niên 1990. Hơn 32 năm ca hát, họ từng phát hành 10 album và bán được hơn 130 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới. Một số ca khúc nổi tiếng của nhóm là I Need You Tonight, Back To Your Heart, I Want It That Way.

Phương Thảo (theo Billboard, USA Today)