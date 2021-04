Ai Cập yêu cầu bồi thường một tỷ USD vụ tàu chặn kênh Suez

Giới chức Ai Cập có thể yêu cầu bồi thường hơn một tỷ USD vì đã giúp giải cứu siêu tàu Ever Given khỏi kênh đào Suez.

"Chúng tôi sẽ đề xuất hơn một tỷ USD tiền bồi thường. Chúng tôi sẽ yêu cầu số tiền hợp lý", Osama Rabie, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA), hôm 31/3 cho hay.

Rabie cho biết con số này dựa trên thiệt hại về doanh thu ở kênh Suez, chi phí thiết bị, máy móc, cũng như tiền công cho 800 nhân viên cứu hộ tham gia giải cứu tàu Ever Given.

"Chúng tôi đã cứu họ khi giải phóng con tàu mà không gây ra hư hại hoặc tổn thất lớn nào. Toàn bộ con tàu lẽ ra có thể đã bị hư hại", Rabie nói thêm, song không nêu rõ bên nào chịu trách nhiệm bồi thường.

Tàu contaainer Ever Given cùng các tàu kéo xung quanh tại kênh đào Suez ngày 29/3. Ảnh: Maxar.

Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào bị tê liệt.

SCA sau đó huy động nhiều tàu kéo, phương tiện nạo vét, máy xúc làm việc liên tục để múc đất đá, cứu kéo Ever Given khỏi mắc cạn. Nỗ lực này thành công vào hôm 29/3, khi thủy triều đạt đỉnh, giúp siêu tàu hàng nổi lên và tiếp tục di chuyển.

Sau khi được giải cứu, tàu Ever Given đang neo đậu tại Hồ Great Bitter gần đó để kiểm tra kỹ thuật cũng như phục vụ công tác điều tra. Các chuyên gia ước tính số hàng hóa mắc kẹt tại kênh đào có thể lên tới 9,6 tỷ USD, trong khi công ty bảo hiểm Đức Allianz nhận định thương mại toàn cầu có thể thiệt hại khoảng 6-10 tỷ USD trong một tuần Ever Given mắc kẹt.

Rabie cho biết ông hy vọng thỏa thuận bồi thường có thể đạt được "trong hai hoặc ba ngày" và nếu không, Ai Cập có thể giữ con tàu ở Hồ Great Bitter, phía bắc kênh đào Suez.

"Chúng tôi có thể thỏa thuận về khoản bồi thường nhất định, hoặc đưa sự việc ra tòa. Nếu họ quyết định ra tòa, thì con tàu nên bị giữ lại", ông cảnh báo.

Quan chức Ai Cập cho biết nước này thất thu khoảng 14 triệu USD mỗi ngày vì giao thông qua kênh đào Suez bị đình trệ suốt một tuần, thêm rằng thủy thủ đoàn tàu hàng Ever Given chưa giao nộp hộp đen và tài liệu hành trình cho giới chức để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sự cố.

Huyền Lê (Theo CNBC)