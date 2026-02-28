Afghanistan tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ Pakistan

Giới chức Afghanistan tuyên bố bắn rơi một chiến đấu cơ Pakistan trên bầu trời Jalalabad, nhưng chưa công bố bằng chứng.

"Một chiến đấu cơ Pakistan đã bị bắn hạ ở khu vực quận 6 thuộc thành phố Jalalabad. Phi công bị bắt sống", Tayeb Hammad, phát ngôn viên cảnh sát Afghanistan, cho biết hôm nay.

Wahidullah Mohammadi, phát ngôn viên quân đội ở miền đông Afghanistan, cùng ngày xác nhận các lực lượng nước này đã bắn hạ máy bay quân sự Pakistan. Tuy nhiên, giới chức Afghanistan chưa công bố hình ảnh về máy bay hay phi công.

Quân đội Pakistan chưa bình luận về thông tin.

Tiêm kích F-16 Pakistan biểu diễn trên bầu trời thành phố Karachi tháng 2/2020. Ảnh: AFP

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời Jalalabad sau hai tiếng nổ lớn từ phía sân bay thành phố.

Pakistan ngày 27/2 mở đợt không kích nhằm vào thủ đô Kabul và tỉnh miền nam Kandahar của Afghanistan, đáp trả các cuộc tấn công do Taliban phát động trước đó. Islamabad tuyên bố hạ hơn 270 tay súng Taliban ở Afghanistan, trong khi Kabul cho biết 55 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng.

Hàng loạt quốc gia đã kêu gọi hai bên thương lượng để hạ nhiệt căng thẳng. Lực lượng Taliban khẳng định sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột, trong khi Pakistan hôm nay tuyên bố "sẽ không có đối thoại" và nhắc lại yêu cầu Afghanistan phải "ngừng dung túng chủ nghĩa khủng bố", cáo buộc mà Kabul nhiều lần bác bỏ.

Vị trí thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan. Đồ họa: BBC

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/2 cáo buộc Taliban "không tuân thủ cam kết chống khủng bố", đồng thời cho rằng "các nhóm khủng bố đã sử dụng Afghanistan làm bàn đạp để tiến hành những cuộc tấn công tàn bạo". Mỹ tuyên bố ủng hộ "quyền tự vệ" của Pakistan.

Pakistan được xem là đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực, trong khi Washington vẫn coi Taliban là tổ chức khủng bố.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)