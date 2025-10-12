Afghanistan - Pakistan giao tranh ở biên giới, hàng chục binh sĩ thiệt mạng

Đụng độ ác liệt xảy ra ở biên giới Afghanistan và Pakistan trong đêm, hai bên nói rằng hàng chục binh sĩ đối phương đã thiệt mạng.

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên chính quyền Taliban, hôm nay cho biết lực lượng của họ đã phát động cuộc tấn công nhằm vào chốt kiểm soát của Pakistan dọc biên giới hai nước đêm 11/10, để đáp trả "đợt không kích của quân đội Pakistan vào thủ đô Kabul trước đó hai ngày".

Theo ông Mujahid, giao tranh đã khiến 58 binh sĩ Pakistan và 9 tay súng Taliban thiệt mạng, khoảng 30 quân nhân Pakistan cũng bị thương. "Chúng tôi ngừng đáp trả lúc nửa đêm sau nỗ lực trung gian của Arab Saudi và Qatar", quan chức Taliban nói thêm, đồng thời cáo buộc quân đội Pakistan tiếp tục tấn công lực lượng Afghanistan rạng sáng nay.

Trong khi đó, quân đội Pakistan nói rằng 23 binh sĩ nước này và hơn 200 thành viên Taliban cùng các nhóm liên minh ở phía Afghanistan đã thiệt mạng trong giao tranh. "Hỏa lực chính xác cùng những cuộc đột kích trên bộ đã nhắm vào trại lính, chốt canh và cơ sở huấn luyện khủng bố của Taliban", thông báo của quân đội Pakistan có đoạn.

Một đơn vị quân đội Afghanistan mô tả các vụ nổ hôm 9/10 tại thủ đô Kabul là "đòn không kích", nhưng ông Mujahid nói đó là "hành động vi phạm không phận" và giới chức địa phương không ghi nhận thiệt hại nào.

Lực lượng an ninh Taliban tuần tra gần biên giới Afghanistan - Pakistan ngày 12/10. Ảnh: AFP

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên án mạnh mẽ "hành động khiêu khích" của Afghanistan. "Pakistan sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề quốc phòng và mọi động thái gây hấn đều sẽ bị đáp trả quyết liệt", ông Sharif cho hay, đồng thời cáo buộc chính quyền Taliban cho phép "những kẻ khủng bố" sử dụng lãnh thổ Afghanistan.

Các cửa khẩu chủ chốt dọc biên giới hai nước đã bị đóng cửa. Arab Saudi, Iran và Qatar đều kêu gọi hai bên "kiềm chế".

Pakistan không trực tiếp nhận trách nhiệm về những cuộc không kích hôm 9/10, nhưng nhiều lần khẳng định họ có quyền tự vệ khi phiến quân ngày càng tăng cường hoạt động trong lãnh thổ nước này. Islamabad cho rằng những hoạt động như vậy được lên kế hoạch từ trong lãnh thổ Afghanistan.

Hai bên nhiều lần đụng độ ở khu vực biên giới kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan hồi năm 2021. Tuy nhiên, các vụ xâm phạm không phận sâu trong lãnh thổ Afghanistan sẽ đánh dấu bước leo thang đáng kể trong căng thẳng giữa hai nước.

Phiến quân tăng cường hoạt động ở Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, từ khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan và Taliban trở lại nắm quyền năm 2021. Phần lớn các vụ tấn công đều được tiến hành bởi Taliban Pakistan (TTP), nhóm tăng cường chiến dịch nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan trong năm nay.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

TTP là nhóm riêng biệt nhưng có liên hệ chặt chẽ với Taliban ở Afghanistan. Pakistan cho rằng TTP được hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan mà không bị trừng phạt. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc trong năm nay cho biết TTP "nhận được hỗ trợ hoạt động và hậu cần đáng kể từ chính phủ thực tế", đề cập chính quyền Taliban.

Phát ngôn viên quân đội Pakistan hôm 10/10 cho biết hơn 500 người, trong đó có 311 binh sĩ và 73 cảnh sát, đã thiệt mạng do các vụ tấn công từ tháng 1 đến giữa tháng 9.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif khẳng định một số nỗ lực nhằm thuyết phục Taliban ngừng hỗ trợ TTP đã thất bại. "Sự kiên nhẫn của chính phủ và quân đội Pakistan đã cạn kiệt", ông cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP)