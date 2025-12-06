Afghanistan - Pakistan đụng độ ác liệt ở biên giới

Giới chức Afghanistan và Pakistan cho biết lực lượng hai nước giao tranh ác liệt ở khu vực biên giới, cáo buộc đối phương khiêu khích trước.

"Thật đáng tiếc, lực lượng Pakistan đã tấn công Afghanistan tại thành phố Spin Boldak, tỉnh biên giới Kandahar. Chúng tôi phải đáp trả", phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid cho biết cuối ngày 5/12, nhưng không nêu cụ thể diễn biến liên quan.

Trong khi đó, Pakistan cáo buộc Afghanistan mới là bên có hành động thù địch trước. "Lực lượng của chính quyền Taliban vừa bắn pháo vô cớ dọc theo biên giới. Pakistan ngay lập tức đáp trả một cách thích đáng và mạnh mẽ", Mosharraf Zaidi, phát ngôn viên của Thủ tướng Pakistan, thông báo sáng sớm nay.

Lực lượng an ninh Pakistan tại Peshawar ngày 24/11. Ảnh: AFP

Người dân sinh sống ở khu vực biên giới Afghanistan cho biết giao tranh bắt đầu từ 22h30 ngày 5/12 và kéo dài khoảng hai giờ.

Ali Mohammed Haqmal, lãnh đạo Sở Thông tin Kandahar, nói rằng phía Pakistan khai hỏa "cả pháo hạng nhẹ và hạng nặng", nhấn mạnh đạn pháo đã rơi trúng nhà dân.

Kabul và Islamabad chưa công bố thương vong trong sự việc.

Căng thẳng biên giới giữa hai nước bùng phát thành xung đột hồi đầu tháng 10, sau khi Pakistan không kích thủ đô Kabul của Afghanistan, nhắm vào thủ lĩnh nhóm phiến quân Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) chuyên chống chính quyền Pakistan. Taliban đáp trả bằng những cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Pakistan dọc biên giới.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Qatar ngày 19/10. Tuy nhiên, đàm phán song phương đang bế tắc từ cuối tháng 10, vì hai bên chỉ trích nhau không sẵn sàng hợp tác khi đến giai đoạn hoàn thiện chi tiết lệnh ngừng bắn. Vòng đàm phán gần nhất diễn ra tại Arab Saudi cuối tuần trước không tạo ra đột phá nào.

Afghanistan và Pakistan cũng cảnh báo nguy cơ tiếp tục giao tranh trong trường hợp đối thoại thất bại. Kabul tháng trước tố Islamabad không kích vào khu vực biên giới Afghanistan khiến 10 người thiệt mạng. Pakistan bác bỏ cáo buộc.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)