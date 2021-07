Afghanistan mở chiến dịch giành cửa khẩu trọng yếu từ Taliban

Quân đội Afghanistan đụng độ dữ dội với các tay súng Taliban trong chiến dịch giành quyền kiểm soát cửa khẩu trọng yếu Spin Boldak giáp Pakistan.

Hàng chục tay súng Taliban bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội ở khu vực Spin Boldak đêm 15/7, trong bối cảnh lực lượng chính phủ Afghanistan mở chiến dịch quân sự nhằm giành lại cửa khẩu trọng yếu tại biên giới giáp với Pakistan bị rơi vào tay phiến quân trước đó hai ngày.

"Chúng tôi có một người chết và vài chục người bị thương", Mullah Muhammad Hassan, thành viên Taliban, nói với báo chí ở thành phố Chaman của Pakistan, cách biên giới với Afghanistan khoảng 5 km.

Lính đặc nhiệm Afghanistan trước trận đánh ở tỉnh Kandahar tối 13/7. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh nổ ra đấu khẩu giữa Kabul và Islamabad, sau khi Phó tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh cáo buộc quân đội Pakistan "yểm trợ hỏa lực đường không cho Taliban ở một số khu vực".

Pakistan bác bỏ cáo buộc. "Chúng tôi áp dụng những biện pháp cần thiết trong lãnh thổ của mình để bảo đảm an toàn cho binh sĩ và cư dân. Chúng tôi cũng công nhận quyền hành động của chính phủ Afghanistan trên lãnh thổ của họ", Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông cáo cho hay.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid hôm 14/7 thông báo nhóm phiến quân đã chiếm được cửa khẩu ở thị trấn Spin Boldak, cam kết "đảm bảo an ninh cho các cư dân và thương nhân" tại đây. Một nguồn tin an ninh Pakistan cho biết cờ của Taliban đã xuất hiện tại thị trấn này, trong khi ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tay súng Taliban dường như đang nghỉ ngơi tại Spin Boldak.

Cửa khẩu Spin Boldak được coi là mục tiêu mang tính chiến lược nhất với Taliban, khi kết nối với tỉnh Balochistan của Pakistan. Giới lãnh đạo Taliban đặt cơ sở tại Balochistan suốt hàng chục năm qua, các tay súng dự bị tại đây cũng thường xuyên di chuyển vào Afghanistan để tham chiến. Thành viên Taliban thường tới Balochistan để điều trị thương tích, thậm chí đưa gia đình tới đây.

Một tuyến cao tốc kết nối tỉnh biên giới Balochistan với thành phố cảng Karachi của Pakistan, được coi là yếu tố then chốt trong hoạt động buôn ma túy trị giá hàng tỷ USD, nguồn thu quan trọng của Taliban trong những năm qua.

Vị trí cửa khẩu Spin Boldak. Đồ họa: AFP.

Quân đội Mỹ dự kiến rút hết lực lượng khỏi Afghanistan trong vài tuần tới. Trong khi đó, Taliban đẩy mạnh đánh chiếm và giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Afghanistan.

Lực lượng chính phủ Afghanistan đang co cụm bảo vệ một số thủ phủ các tỉnh, phần lớn phải tiếp vận qua cầu hàng không. Tốc độ và quy mô của các cuộc tấn công trên nhiều hướng do Taliban tổ chức làm dấy lên lo ngại lực lượng an ninh Afghanistan bị áp đảo.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hồi đầu tuần khẳng định thành công của chiến dịch chống Taliban phụ thuộc vào lãnh đạo Afghanistan thay vì Mỹ. "Họ biết mình cần phải làm gì", Kirby nói.

Vũ Anh (Theo AFP)