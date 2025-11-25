Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích làm 10 người chết

Chính quyền Taliban cáo buộc Pakistan không kích qua biên giới trong đêm, khiến 10 người dân ở Afghanistan thiệt mạng.

"Lực lượng Pakistan rạng sáng 25/11 ném bom vào nhà của một dân thường ở quận Gurbuz thuộc tỉnh Khost, khiến 9 trẻ em và một phụ nữ thiệt mạng", Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên chính quyền Taliban ở Afghanistan, cho biết trong bài viết trên mạng xã hội, kèm theo ảnh các nạn nhân ở hiện trường.

Ông Mujahid thêm rằng những đợt không kích vào hai tỉnh biên giới Kunar và Paktika cũng khiến 4 dân thường bị thương.

Quân đội Pakistan chưa lên tiếng về thông tin.

Một ngôi nhà ở quận Spin Boldak, tỉnh Kandahar, Afghanistan bị hư hại do pháo kích từ Pakistan ngày 7/11. Ảnh: AFP

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom kép tại Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, khiến ba thành viên lực lượng bán quân sự thiệt mạng. Chưa có nhóm vũ trang nào chịu trách nhiệm về sự việc.

Giới chức Pakistan từng nhiều lần cáo buộc chính quyền Taliban dung túng cho các tay súng Hồi giáo tấn công xuyên biên giới, sau đó tiến hành không kích sang lãnh thổ nước láng giềng để đáp trả.

Kabul bác bỏ mọi cáo buộc từ Islamabad.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

Căng thẳng biên giới giữa hai nước bùng phát thành xung đột hồi đầu tháng 10, sau khi Pakistan không kích thủ đô Kabul của Afghanistan, nhắm vào thủ lĩnh nhóm phiến quân Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) chuyên chống chính quyền Pakistan. Taliban đáp trả bằng những cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Pakistan dọc biên giới.

Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Qatar ngày 19/10. Tuy nhiên, đàm phán song phương đang bế tắc từ cuối tháng 10, vì hai bên chỉ trích nhau không sẵn sàng hợp tác khi đến giai đoạn hoàn thiện chi tiết lệnh ngừng bắn. Afghanistan và Pakistan cũng cảnh báo nguy cơ tiếp tục giao tranh trong trường hợp đối thoại thất bại.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)